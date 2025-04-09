На госТВ напомнили белорусам, почему пустующие дома всегда обходятся дороже «одной базовой», и предложили рассрочку

Опубликовано: 09.04.2025 19:04 , Обновлено: 09.04.2025

Перспектива купить целый дом в деревне всего за одну базовую величину (сейчас это 42 рубля) продолжает будоражить умы многих белорусов. В социальных сетях, таких как TikTok и Instagram, часто появляются видеоотчёты о подобных сделках. Однако, как пояснили представители Государственного комитета по имуществу (Госкомимущества) в эфире одного из госСМИ, эта привлекательная цена — лишь стартовая точка для торгов, а реальная стоимость такого «пустующего дома» может оказаться гораздо выше. Да и сам шанс купить что-то именно за символическую плату есть не везде.

Заместитель начальника главного управления Госкомимущества Виктория Верина, рассказывая о Едином реестре пустующих домов, подтвердила, что и в 2025 году существует перечень населённых пунктов, где возможна продажа домов за одну базовую. Но есть нюансы.

По словам Вериной, в этих «льготных» населённых пунктах дом может продаваться двумя способами. Первый — это аукцион, где одна базовая — это только начальная цена. «Конечно, в результате аукциона цена может вырасти и превысить 42 рубля», — пояснила представитель Госкомимущества.

Если на аукционе оказывается всего один участник, то дом ему действительно продадут за стартовую цену плюс 5%. То есть реально он обойдётся в 44,1 рубля.

Второй путь — это прямая продажа без аукциона.

Но на покупателя во всех случаях возлагается обязанность компенсировать исполкому все затраты, связанные с подготовкой дома к продаже, как при покупке дома на аукционе по рыночной цене (оценка, реклама торгов, организация аукциона и т. п.).

Как признала сама Верина, «итоговую стоимость определяет спрос». Она привела пример недавних аукционов в Минской области: дома в Любанском и Слуцком районах ушли за 44,1 рубля, а вот в Дзержинском районе, что поближе к Минску, аналогичные «пустующие» дома были проданы уже за 37 и 11 тысяч. На стоимость влияют удалённость от городов, инфраструктура (школа, сад, больница) и, конечно, количество желающих.

При этом, отметила она, белорусы могут оформить рассрочку на три года «без индексации».

По словам Вериной, Единый реестр пустующих домов создавался не только для информирования потенциальных покупателей. Вторая цель — «для более быстрого поиска потенциальных собственников и наследников имущества».

То есть если кто-то обнаружит в реестре дом своих родственников, он должен обратиться в исполком, заявить права и пообещать привести дом в порядок, иначе его могут выставить на торги, в том числе и «за одну базовую».

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, какой «замкнутый круг», по версии чиновницы из Могилёвской области, ждёт некоторых белорусов, купивших домик в деревне за одну базовую.

«Нигде не написано» — Чиновники рассказали, какой «замкнутый круг» ждёт некоторых белорусов, купивших домик в деревне за одну базовую