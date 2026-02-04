На Гомельщине показали стройку самой большой в Беларуси свинофермы на 100 тыс голов

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Опубликовано: 04.02.2026 14:56 , Обновлено: 04.02.2026

В Гомельской области активно ведут, даже несмотря на морозы, строительство самого крупного в стране свинокомплекса. Он рассчитан на 100 тыс голов.

Всего в рамках комплекса должны построить 26 ферм (“сараев”), где будут содержаться животные. При этом стройка ведётся одновременно с проектированием. Всего выделено восемь очередей строительства, пять из которых уже спроектированы и прошли экспертизу.

Возведение гигантской свинофермы началось в мае 2025 года, а завершится стройка, если всё пойдёт по плану, только в декабре 2027 года.





























“Данный комплекс является пилотным для Беларуси, поэтому проектировщики щепетильно подошли к каждой детали, создают объект с применением передовых технологий”, — утверждают в администрации Гомельской области.

Кстати, свинокомплекс на 100 тысяч голов, хоть и самый большой в Беларуси, но в мире есть и побольше.

Причём в Китае пошли по другому пути. Там построили не 26 отдельных ферм, а возвели 26-этажный комплекс в Эчжоу, в котором можно выращивать до 1,2 млн голов в год. Он является самым высоким свинарником в мире.

Напомним, что ранее Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал от премьер-министра Александра Турчина взять “на жестокий контроль” недостаточные объёмы производства свинины в Беларуси.

Беларусь в первом квартале 2025 года попала в лидеры среди всех стран-покупательниц российской свинины. Такие данные этим летом озвучил глава Национальной мясной ассоциации РФ Сергей Юшин в комментарии изданию Forbes. По его словам, за первые три месяца Беларусь закупила мяса на $100 млн. В лидерах также оказались Вьетнам (более $88 млн) и Китай (более $50 млн).

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