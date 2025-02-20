На 5% дороже. МАРТ Беларуси поднял цены на сжиженный газ для заправки баллонов

Опубликовано: 20.02.2025 08:41 , Обновлено: 20.02.2025

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси с 20 февраля повысило цены на газ для заправки малолитражных баллонов. Согласно официальному постановлению, которое опубликовали на Национальном правовом Интернет-портале, подорожание произошло на 8 копеек, или на 5%.

Так, с сегодняшнего дня в Республике установили новые цены на сжиженный газ для заправки баллонов, которыми часто пользуются в домах в сельской местности. В соответствии с документом от 20 февраля, стоимость поднялась на 8 копеек: если раньше за 1 кг такого газа белорусы платили 1,54 рубля, то теперь — 1,62 рубля.

Нововведение затронет заправку баллонов следующим объёмом:

1 л (0,4 кг),

5 л (2,0 кг),

12 л (5,0 кг),

27 л (11,4 кг).

[info_b]Напомним, в последний раз стоимость сжиженного газа в малолитражных баллонах поднимали в марте 2024 года. Тогда она выросла с 1,48 рубля до 1,54 рубля, то есть, на 6 копеек.[/info_b]

Между тем тарифы на природный газ, как и прежде, зависят от используемого потребителями оборудования. Так, за один кубический метр природного газа в 2025 году нужно будет платить:

0,2062 рубля, если установлены индивидуальные газовые отопительные приборы и счётчик,

0,5477 рубля, если есть счётчики, но отсутствуют индивидуальные газовые отопительные приборы.

В случае, если газ используется без счётчиков, тарифы для белорусов будут формироваться иначе:

4,38 рубля – при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения или негазового индивидуального водонагревателя,

12,6 рубля – при наличии газовой плиты и индивидуального газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения),

7,12 рубля – есть только газовая плита, а централизованного горячего водоснабжения и индивидуального газового водонагревателя нет.

Ранее Telegraf.news писал, что первый замминистра антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Иван Вежновец рассказал, какой будет средняя сумма жировки в 2025 году для “стандартной квартиры” с учётом повышения стоимости ЖКУ.

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Также мы рассказывали, что на днях белорусам начали рассылать квитанции на оплату услуг ЖКХ за январь. Как и анонсировали власти, суммы в жировках, по сравнению с предыдущим месяцем, заметно подросли. Некоторые уже спели поделиться конкретными цифрами в соцсетях, а под видео разгорелись горячие дискуссии по поводу того, насколько адекватны суммы, указанные в квитанциях.

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