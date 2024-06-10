"БНБ-Банк" запретил менять PIN-код, а "Беларусбанк" изменил проценты по вкладам. Где повысили комиссию за снятие наличных?

Опубликовано: 10.06.2024 19:18 , Обновлено: 10.06.2024

С 10 июня "БНБ-Банк" запретил менять PIN-код в двух банкоматах Беларуси, а также повысил размер комиссии за просмотр баланса и снятие наличных. "Цептер Банк" изменил размер комиссионного вознаграждения по платежам в российских рублях и юанях, а "Беларусбанк" возобновил срочные банковские вклады в российской валюте и повысил процентную ставку. Посмотрели, что изменилось в работе банковской системы с 10 июня.

В представительстве “БНБ-Банка” сообщили, что с 10 июня изменить PIN-код в банкоматах “БНБ-Банка” и “Белгазпромбанка” будет нельзя. Кроме того, с 9 июля за просмотр баланса карточек “БНБ-Банка в банкоматах “Белгазпромбанка” будет удерживаться комиссия. В пресс-службе рассказали, что её размер зависит от того или иного вида платёжной карты. Помимо этого, отныне предусмотрена комиссия для физлиц за снятие наличных с карточек “БНБ-Банка” в банкоматах “Белгазпромбанка”. Сумма будет зависеть от вида банковского продукта.

Кроме того, с 10 июня изменили размер комиссии за снятие наличных, а также лимит на их бесплатное снятие. Так, отныне комиссия составит:

Visa Platinum – в инфраструктуре иных банков (в том числе в банках-нерезидентах) – 3% (минимум 5 рублей) на сумму, превышающую 2500 BYN/ 1000 USD/ 1000 EUR/ 75000 RUB в месяц;

– в инфраструктуре иных банков (в том числе в банках-нерезидентах) – 3% (минимум 5 рублей) на сумму, превышающую 2500 BYN/ 1000 USD/ 1000 EUR/ 75000 RUB в месяц; Visa Infinite – в инфраструктуре иных банков (в том числе в банках-нерезидентах) – 3% (минимум 5 рублей) на сумму, превышающую 5000 BYN/ 2000 USD/ 2000 EUR/ 150000 RUB в месяц;

– в инфраструктуре иных банков (в том числе в банках-нерезидентах) – 3% (минимум 5 рублей) на сумму, превышающую 5000 BYN/ 2000 USD/ 2000 EUR/ 150000 RUB в месяц; Pandacard – в инфраструктуре иных банков Беларуси – 3% от суммы (минимум 5 рублей) на сумму, превышающую 1000 BYN в месяц; в инфраструктуре банков-нерезидентов – 3% (минимум 5 рублей);

– в инфраструктуре иных банков Беларуси – 3% от суммы (минимум 5 рублей) на сумму, превышающую 1000 BYN в месяц; в инфраструктуре банков-нерезидентов – 3% (минимум 5 рублей); зарплатная карта 1-2-3 – в инфраструктуре банков-нерезидентов – 3% (минимум 5 рублей);

– в инфраструктуре банков-нерезидентов – 3% (минимум 5 рублей); Gold Travel – в инфраструктуре банков-нерезидентов – 3% (минимум 5 рублей) на сумму, превышающую 2500 BYN/ 2000 USD/ 2000 EUR/ 150000 RUB в месяц.

Также руководство банка ввело комиссию за пополнение карточки “БНБ-Банка” с помощью перевода с карт банков-нерезидентов – 0,5% от суммы.

В пресс-службе “Цептер Банка” отметили, что с 12 июня изменился размер некоторых комиссий. Так, по платежам в российских рублях в пользу клиентов банков-нерезидентов минимальный размер комиссии снизили с 20 до 5 долларов, максимальный – с 120 до 50 долларов. По платежам в пользу клиентов банков-резидентов размер комиссионного вознаграждения теперь составляет 5 долларов вместо 15.

В китайских юанях размер новой комиссии составил:

по сумме платежа до 150000 юаней включительно – фиксированная комиссия 75 евро.

по сумме платежа от 150000 юаней и больше – 0,15% (минимум — 25 евро, максимум — 120 евро).

В свою очередь страховая компания “Приорбанка” — “Приорлайф” предложила клиентам воспользоваться новой страховой программой “Pro100”. Как утверждают в представительстве банка, это “особый продукт, сочетающий в себе функцию накопления, страхование по самому популярному риску и дополнительную выгоду в виде налогового вычета”.

“Особенность программы заключается в том, что вы копите средства и обеспечиваете себе страховую защиту одновременно, вырабатываете в себе навык откладывать средства и экономите за счёт налоговой льготы. Взносы по договору страхования и страховые выплаты не облагаются подоходным налогом”, — отметили в пресс-службе “Приорбанка”.

Условия программы:

срок действия договора — 3 года; возраст застрахованного лица — от 18 до 80 лет; договор заключается в белорусских рублях; страховая защита: травмы, ушибы, ссадины и другие; оплата страховых взносов — ежемесячно; норма доходности составляет 7% годовых.

Что касается новшеств в работе “Беларусбанка”, то с 10 июня повысились процентные ставки по срочным банковским вкладам в российских рублях. Сообщается, что доходность может достигать 11,3% годовых.

Ранее Telegraf.news писал, что с 1 июня «Беларусбанк» предложил своим клиентам новый кредитный продут под названием “Бесконечная карта”. Оформить карту банк предложил бесплатно и пообещал не брать денег за обслуживание.

«Беларусбанк» предложил клиентам «бесконечную карту». Это как?