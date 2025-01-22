На 31,2% подорожала в Беларуси картошка за год. Как выросли цены на мясо, рыбу и фрукты?

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Опубликовано: 22.01.2025 12:55 , Обновлено: 22.01.2025

Национальный статистический комитет 22 января обновил информацию о том, как за минувший год в Беларуси изменились цены на потребительские товары. Оказалось, что в группе продовольствия самое ощутимое повышение цены зафиксировано для картофеля - он подрожал сразу на 31,2%. Впрочем, есть и товары, цены на которые, наоборот, снизились. Журналисты Telegraf.news посмотрели, какие именно продукты, товары и услуги выросли в цене, а какие, наоборот, упали.

Единственным продуктом, вынесенным в инфографику Белстатом, который подешевел в декабре 2024 года, по сравнению с ценами декабря 2023 года, стал сахар. Он, согласно официальной статистике, “сбросил” за год 0,3%, а вот остальные позиции продуктовой корзины заметно “потяжелели”, причём некоторые из них - сильно выше среднего показателя инфляции.

Для продовольственных товаров за отчётный период инфляция, по данным Белстата, составила 6,5% . Меньше этого усреднённого значения подорожали следующие продукты:

хлеб и хлебобулочные изделия - 5,9%,

яйца куриные - 5,8%,

крупа и бобовые - 4,9%,

молоко и молочка - 4,5%,

мясо и мясные продукты - 4,5%,

овощи - 3,9%,

фрукты - 2,5%.

Однако есть и те продукты, цена на которые за год “рванула” выше средней инфляции. Помимо картофеля к ним относятся:

кофе - 21%,

кондитерские изделия - 9,9%,

рыба и морепродукты - 9,4%,

алкогольные напитки - 8,5%,

масло и жиры - 8,4%,

чай - 7,7%.

Годовая инфляция в сфере непродовольственных товаров, по данным Белстата, в декабре 2024 года составила в среднем 3,4%. Однако, на некоторые товары цены поднялись гораздо существеннее. Так, печатные издания за год подорожали сразу на 9,8%, лекарства - на 7,6%, мебель - на 6,3%.

Более низкого показателя средней инфляции удалось достичь за счёт падения цен на некоторые другие категории товаров (например, легковые авто за год упали в цене на 3,2%, обувь - на 1,9%).

В сфере услуг годовая инфляция, по данным Белстата, составила 5%, однако, как и в других категориях, есть услуги, подорожание которых - в три раза больше средней инфляции. Так, услуги культуры с декабря 2023 по декабрь 2024 года подорожали на 15,5%, санаторно-оздоровительные услуги - на 15,3%, услуги автомобильного транспорта - на 14,8%.

А вот структура потребительских расходов за год осталась практически неизменной. Как и прежде, большую часть своих доходов белорусы, по данным статистического ведомства, всё так же тратят на продукты питания (порядка 35,03%). На второй и третьей строчке расходов остаются транспортные расходы и оплата услуг ЖКХ (соответственно, 10,83% и 9,34%).

Напомним, 16 января Национальный статистически комитет Беларуси озвучил свежие данные по медианной зарплате в стране. Журналисты Telegraf.news посчитали, как изменился этот показатель за год в рублях и долларовом эквиваленте.

Медианная зарплата белорусов выросла за год на 19,5%. Сколько в рублях и долларах?