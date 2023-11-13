"Мы, может быть, такое кушать не будем" - В Мингорисполкоме рассказали, какое мороженое отправили в Китай

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Опубликовано: 13.11.2023 22:45 , Обновлено: 13.11.2023

Первый заместитель председателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич рассказала, какое мороженное Беларусь отправила на экспорт в Китай, как его адаптировали для китайских потребителей и почему белорусам экспортный вариант знакомого лакомства, скорее всего, не пришёлся бы по вкусу.

О том, как в Китае приняли белорусское мороженное, Лазаревич рассказала в одном из ток-шоу телеканала СТВ, где обсуждали экспортный потенциал белорусских товаров.

Чиновница Мингорисполкома рассказала, что недавно вернулась из Шанхая, где проходила Китайская международная выставка. Беларусь на этой выставке представляло порядка 70 предприятий, в том числе одно из слуцких предприятий, выпускающих молочную продукцию. Согласно недавнему заявлению Минэкономики Беларуси, руководство этого предприятия уже договорилось с предпринимателями из китайской провинции Ляонин о запуске совместного производства мороженого. На выставке были представлены образцы продукции. По словам Лазаревич, мороженое ” адаптировали под вкусовые качества” китайцев.

“Оно не такое сладкое, как мы привыкли, с добавками, к которым они привыкли. Мы, может быть, такое кушать не будем, мы привыкли к другому мороженому, но они с большим удовольствием его покупают и кушают, и оно произведено в Беларуси, на нашем молоке, но с их вкусовыми приоритетами”, - заявила заместитель председателя Мингорисполкома.

Сам представитель компании, которая взялась за адаптацию белорусского мороженного для китайского рынка пояснил, что для Китая большая редкость использование в производстве сливок высокой жирности. По его словам, как правило, на местном производстве используют 9%-ные сливки, тогда как в Беларуси - 30%-ные. И посетители выставки, попробовавшие белорусское мороженное, судя по репортажу СТВ, подтвердили уникальность этого продукта (впрочем, отметим, что собственно о вкусовых качествах продегустированного мороженного девушка в репортаже умолчала).

Тем не менее, в Беларуси, по словам Лазаревич, рассчитывают закрепиться в этой нише на китайском рынке.

“Да, в удельном весе Китая присутствие нашего молока или мороженого небольшое, но для нашей страны - большой удельный вес”, - заявила представительница Мингорисполкома.

Напомним, летом этого года Александр Лукашенко также поручил вице-премьеру Беларуси Леониду Зайцу проработать вопрос о производстве и возможных поставках в Китай и страны Африки необычных конфет из сухого молока по китайскому рецепту. В начале октября белорусская фабрика “Коммунарка” уже презентовала новинку для белорусских покупателей.

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