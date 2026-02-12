МВД предложило белорусам мебель и постельное бельё в кредит под 4%

Опубликовано: 12.02.2026 07:54 , Обновлено: 12.02.2026

Милиция предложила белорусам взять в кредит продукцию, произведённую на предприятиях Департамента исполнения наказаний МВД. В ассортименте их товаров - мебель, постельное бельё и не только. Теперь всё это можно взять в кредит под льготную ставку в 4%.

Такие льготные условия кредитования даёт потребительский кредит “На родныя тавары” “Беларусбанка”. С недавних пор в перечень предприятий, участвующих в этой государственной кредитной программе, включили и предприятия уголовно-исполнительной системы МВД, сообщили в милиции.

Теперь взять в кредит на 1 - 3 года под льготные 4% годовых можно произведённые “подопечными” милиции:

мебель для дома,

садовую мебель,

садовые качели,

комплекты постельного белья,

сборные деревянные сооружения и изделия.

Ознакомиться с полным ассортиментом предприятий Департамента исполнения наказаний можно как в физических магазинах (торговое объекты ведомства работают под общим брендом «еДИН»), так и на официальном сайте по ссылке.

Скриншот сайта един.бел

[inf]На сегодняшний день в уголовно-исполнительной системе МВД Беларуси работает 15 предприятий, 5 филиалов и 7 внебюджетных производственных мастерских с собственной производственной базой. Основные направления их деятельности - это дерево- и металлообработка, швейное и обувное производство, а также сельское хозяйство.[/inf]

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