МВД Пакистана пообещало отправить в Беларусь тысячи "лучших кадров" после "полной проверки"

Опубликовано: 28.08.2025 09:29 , Обновлено: 28.08.2025

В Министерстве внутренних дел Пакистана пообещали отправить в Беларусь тысячи "лучших кадров" после "полной проверки". Такое заявление ведомство опубликовало в своих соцсетях по итогам визита в страну белорусской делегации во главе с министром внутренних дел Беларуси Иваном Кубраковым.

Министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков в рамках визита в Пакистан провёл рабочую встречу со своим коллегой, федеральным министром внутренних дел и контроля за оборотом наркотиков Пакистана Саидом Мохсином Разой Накви 27 августа.

В пресс-службе белорусского ведомства по итогам встречи сообщили, что стороны обменялись ратификационными грамотами по соглашению о выдаче. Кроме того, там сообщили о переговорах с федеральным министром по делам пакистанцев за рубежом и развитию человеческих ресурсов Чаудри Салик Хуссейном.

В свою в пакистанском МВД в публичном отчёте об итогах встречи упомянули о меморандуме о соглашении между правительством Беларуси и Пакистана, которое, в числе прочего, предполагает отправку тысяч пакистанцев на работу в Беларусь.

“Мы приложим все усилия, чтобы после полной проверки отправить в Беларусь лучших из лучших кадров”, - заверил в ходе встречи с Кубраковым его пакистанский коллега.

В свою очередь глава белорусского ведомства, согласно заявлению пакистанского МВД, назвал пакистанцев “трудолюбивой нацией” и пригласил министра внутренних дел Мохсина Накви посетить Беларусь с ответным визитом.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в мае этого года правительство Пакистана заявило о “значительном прогрессе” в вопросе трудоустройства граждан своей страны в Беларуси. На заседании Постоянного комитета Сената по делам пакистанцев, проживающих за рубежом, под председательством сенатора Зишана Ханзады было озвучено количество вакансий, якобы открытых для пакистанцев в Беларуси, а также минимальная зарплата для них.

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А президент Александр Лукашенко в апреле подробно рассказал, почему считает, что мигранты из Пакистана выгодны Беларуси. Главным аргументом в пользу привлечения иностранной рабочей силы он назвал экономику. «Рожать не хотим и работаем с прохладцей. А развиваться хотим, зарплату хотим… Так всё с экономики. А без трудовых ресурсов ничего не будет», — посетовал Лукашенко.

«Баш на баш» — Лукашенко рассказал, почему считает, что мигранты из Пакистана выгодны Беларуси