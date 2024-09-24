МВД определило, какие услуги за деньги может оказывать белорусам Департамент охраны

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Опубликовано: 24.09.2024 10:04 , Обновлено: 24.09.2024

Министерство внутренних дел утвердило перечень платных услуг и работ, которые может оказывать Департамент охраны МВД организациям и физическим лицам на платной основе. Посмотрели, за что именно министерство предложило белорусам платить ведомственной охране.

Список платных услуг Департамента охраны утвердили постановлением МВД №277 от 12 августа, опубликованным 24 сентября на Национальном правовом интернет-портале. Как следует из документа, их решили выделить в отдельный перечень (ранее аналогичные перечни были утверждены для органов внутренних дел и внутренних войск).

В отдельное приложение вынесли платные услуги и работы, которые не относятся к охранной деятельности, связаны главным образом со специфической инженерной инфраструктурой для обеспечения пожарной безопасности и общественной безопасности. Теперь их может оказывать за деньги Департамент охраны, с которым можно будет заключать договор.

В этот перечень вошли следующие услуги:

Услуги по проектированию, монтажу, наладке, техническому обслуживанию и ремонту систем автоматической пожарной сигнализации, систем автоматического пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией.

Услуги (работы) по проектированию, монтажу и наладке инженерных сетей и систем.

Авторский, технический надзор за проведением работ по монтажу и наладке инженерных сетей и систем.

Услуги по приему сообщений от автоматизированных систем заказчика, имеющихся на подвижных объектах юридических либо физических лиц, и реагированию на эти сообщения.

Услуги по передаче сообщений от средств аварийно-предупредительной сигнализации, установленных на охраняемых (контролируемых) Департаментом охраны МВД объектах юридических либо физических лиц, без реагирования на поступающие сообщения.

Услуги по предоставлению санкционированного управления техническими средствами объектов юридических либо физических лиц, охраняемых (контролируемых) Департаментом охраны МВД.

Услуги по осуществлению входного контроля технических средств.

Услуги (работы) по оценке соответствия средств и систем охраны требованиям технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации.

Услуги в области пассажирских и грузовых перевозок.

Услуги в области отдыха и развлечений (учебные, контрольные стрельбы в тире или в полевых условиях).

Услуги физкультурно-спортивных сооружений.

[info_b]Отметим, что стоимость платных услуг МВД прописывается в отдельном документе и устанавливается «в соответствии с законодательством о ценообразовании, и условиях их оплаты».[/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказывал, какие услуги на платной основе могут оказывать белорусам органы внутренних дел и внутренние войска. В прошлом году перечень этих услуг расширили за счет услуг по техподдержке информационных ресурсов и систем.

МВД начало оказывать белорусам новые платные услуги. Какие?