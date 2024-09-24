МВД определило, какие услуги за деньги может оказывать белорусам Департамент охраны
Министерство внутренних дел утвердило перечень платных услуг и работ, которые может оказывать Департамент охраны МВД организациям и физическим лицам на платной основе. Посмотрели, за что именно министерство предложило белорусам платить ведомственной охране.
Список платных услуг Департамента охраны утвердили постановлением МВД №277 от 12 августа, опубликованным 24 сентября на Национальном правовом интернет-портале. Как следует из документа, их решили выделить в отдельный перечень (ранее аналогичные перечни были утверждены для органов внутренних дел и внутренних войск).
В отдельное приложение вынесли платные услуги и работы, которые не относятся к охранной деятельности, связаны главным образом со специфической инженерной инфраструктурой для обеспечения пожарной безопасности и общественной безопасности. Теперь их может оказывать за деньги Департамент охраны, с которым можно будет заключать договор.
В этот перечень вошли следующие услуги:
- Услуги по проектированию, монтажу, наладке, техническому обслуживанию и ремонту систем автоматической пожарной сигнализации, систем автоматического пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией.
- Услуги (работы) по проектированию, монтажу и наладке инженерных сетей и систем.
- Авторский, технический надзор за проведением работ по монтажу и наладке инженерных сетей и систем.
- Услуги по приему сообщений от автоматизированных систем заказчика, имеющихся на подвижных объектах юридических либо физических лиц, и реагированию на эти сообщения.
- Услуги по передаче сообщений от средств аварийно-предупредительной сигнализации, установленных на охраняемых (контролируемых) Департаментом охраны МВД объектах юридических либо физических лиц, без реагирования на поступающие сообщения.
- Услуги по предоставлению санкционированного управления техническими средствами объектов юридических либо физических лиц, охраняемых (контролируемых) Департаментом охраны МВД.
- Услуги по осуществлению входного контроля технических средств.
- Услуги (работы) по оценке соответствия средств и систем охраны требованиям технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации.
- Услуги в области пассажирских и грузовых перевозок.
- Услуги в области отдыха и развлечений (учебные, контрольные стрельбы в тире или в полевых условиях).
- Услуги физкультурно-спортивных сооружений.
[info_b]Отметим, что стоимость платных услуг МВД прописывается в отдельном документе и устанавливается «в соответствии с законодательством о ценообразовании, и условиях их оплаты».[/info_b]
Ранее Telegraf.news рассказывал, какие услуги на платной основе могут оказывать белорусам органы внутренних дел и внутренние войска. В прошлом году перечень этих услуг расширили за счет услуг по техподдержке информационных ресурсов и систем.