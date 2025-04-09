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Опубликовано: 09.04.2025 14:16 , Обновлено: 09.04.2025

На рынке электронной техники в Беларуси — очередное весеннее оживление, но не только из-за новых моделей, а во многом благодаря активности операторов связи. Сразу все три компании — МТС, А1 и life:) — объявили о различных акциях, предлагая скидки и рассрочки на популярные гаджеты: от новейших iPhone до «народных» Xiaomi и умных колонок. Редакция Telegraf.news разобралась, где на самом деле можно сэкономить.

МТС. Скидки на Apple и Xiaomi

Оператор МТС сделал упор на технику Apple. До конца апреля пообещал скидки до 1 740 рублей на смартфоны (iPhone 13, 14, 15 и 16, включая Pro/Pro Max версии), ноутбуки (MacBook Air M3), смарт-часы (Watch SE, Series 10, Ultra 2) и наушники (AirPods 3, 4, Pro 2-го поколения, Max 2).

Размеры скидок варьируются от скромных 80-100 рублей на некоторые модели наушников и часов до тех самых «впечатляющих» 1 640 — 1 740 рублей на топовые iPhone 16 Pro Max с большим объёмом памяти.

Правда, базовая цена на эти же iPhone 16 Pro Max указана в районе 7 000 — 7 800 рублей, так что даже после скидки цена остаётся весьма солидной — 5 259 рублей. Но «яблочные ценители», конечно же, возразят, что оно того стоит.

Скидки на более доступные модели, например, iPhone 13 (410 рублей), iPhone 15 (210 — 230 рублей) или базовый iPhone 16 (700 — 800 рублей) выглядят в сравнении не так ошеломляюще, но всё же позволяют немного сэкономить.

Все устройства оператор предложил купить единым платежом или в рассрочку до 2 лет без первого взноса. Стоит, однако, учитывать, что подобные выгодные условия и рассрочки у МТС, как правило, «привязаны» к обязательству пользоваться услугами связи оператора на протяжении одного или двух лет, в зависимости от конкретного предложения и способа оплаты.

Также МТС объявил о скидках до 400 рублей на технику Xiaomi: телевизоры (модели A Pro 65″ и 75″), вертикальный пылесос G20, увлажнители воздуха и IP-камеры. Условия покупки — те же: сразу или в рассрочку/кредит.

А1. Новый стилус Apple с «революционными функциями» и ноутбуки Lenovo

Оператор А1 сделал акцент на новинках. Начались продажи нового Apple Pencil Pro — продвинутого стилуса для свежих iPad Pro/Air с тактильной отдачей, функцией «кручения» и интеграцией с Find My. Цена вопроса — 579 рублей для абонентов А1 (обычная цена — 789 рублей), доступна рассрочка до 24 месяцев.

Также в продаже появились новые ноутбуки Lenovo линеек IdeaPad Slim 3 (для повседневных задач, цены от 1 949 до 2 199 рублей) и LOQ (игровые, цены от 3 590 до 4 499 рублей). На все модели также действует рассрочка до 24 месяцев без первого взноса.

life:). Умная колонка с Алисой со скидкой 38%

Оператор life:) пошёл по другому пути, предложив, на первый взгляд, интересную цену на умную колонку с Алисой «Яндекс. Станция Лайт 2» — 159 рублей. Это, по наблюдениям журналистов Telegraf.news, на 100 рублей ниже официальной рыночной цены.

Однако, как это часто бывает, низкая цена идёт с «довеском». Чтобы купить колонку по такой цене, нужно стать абонентом life:) (или быть им) и подключиться минимум на 19 месяцев на тарифные планы линеек «Бесконечный», «Голос» или «Безлимит Ультра», абонплата которых впрочем стартует от 18,9 рубля. Почему бы не рассмотреть этот вариант для основного номера телефона и тарифа?

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