Можно сказать всё, что думаете о белорусской обуви. МАРТ начал масштабный опрос

Опубликовано: 02.02.2026 18:25 , Обновлено: 02.02.2026

Министерство антимонопольного регулирования и (МАРТ) объявило опрос, в котором может поучаствовать любой белорус. Чиновники пояснили, что хотят узнать, какую обувь предпочитают жители разных районов страны.

Наш журналист уже ответил на вопросы, и вот о чём спрашивают в анкете.

Вначале нужно указать область и район. Далее респондентов спрашивают о наличии в их районном центре магазинов сети «Неман», «Марко» или «Белвест», а также хотят ли они, чтобы такие открылись.

Вопросы о покупках включают частоту приобретения обуви, предпочтительные места покупки и ценовой диапазон для летней и зимней обуви.

Часть вопросов, естественно, была посвящена оценке обуви отечественных производителей. Респондентов просят сравнить актуальность моделей отечественной и иностранной обуви, оценить соотношение цены и качества, а также высказаться, какую обувь они хотят видеть от белорусских фабрик.

В анкете присутствует несколько вопросов, посвящённых возможным причинам, по которым белорусы не хотят покупать белорусскую же обувь. Среди вариантов ответов указаны дизайн, цена, качество и ассортимент.

Вопрос о возврате обуви предлагает варианты:

возвращал отечественную;

возвращал иностранную;

не возвращал;

затрудняюсь ответить.

Причём выбрать можно только один. А что если приходилось возвращать обувь вне зависимости от страны-производителя?

Завершает анкету вопрос о направлениях развития для отечественных производителей. Предлагается выбрать один из вариантов, включая:

снижение стоимости;

активное продвижение на маркетплейсах;

отслеживание мировых трендов;

адаптацию производства под тренды;

внедрение новых материалов и дизайна.

Что дадут результаты опроса на практике, в министерстве не пояснили. Возможно, будут сделаны какие-либо выводы по судьбе того же «Белвеста».

Пройти опрос можно пройдя по ссылке ниже:

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