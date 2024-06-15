Можно ли в Беларуси работать по совместительству на полную ставку? Посмотрели, что говорит закон

Опубликовано: 15.06.2024 12:32 , Обновлено: 15.06.2024

Обычно работу по совместительству предлагают белорусам на 0,5 ставки или даже меньше. Однако бывают случаи, когда человека можно принять на работу по совместительству на полный рабочий день. Посмотрели, что в этом случае говорит закон, а точнее — Трудовой кодекс Республики Беларусь.

Сперва напомним, что совместительство – это выполнение в свободное от основной работы время оплачиваемого труда у того же (внутреннее совместительство) или у другого (внешнее совместительство) нанимателя на официальных условиях с заключением трудового договора.

В законе говорится, что работать по совместительству полный рабочий день имеют право:

работники, которые находятся в отпуске без сохранения или с частичным сохранением зарплаты, который предоставляет наниматель, если необходимо временно приостановить работу или сократить её объём; сотрудники, которые находятся в трудовом отпуске по основному месту работы.

Согласно ч. 1 ст. 345 ТК РБ, для совместителей установлена предельная максимальная продолжительность рабочего времени, которая не может превышать нормы, **** установленные ст. 111-114 ТК РБ. Так, нормальной признаётся продолжительность рабочего времени, равная полной (не более 40 часов в неделю) или сокращённой (не более 35 часов в неделю) его норме. Для совместителей данная норма уменьшена вдвое и составляет не более 20 и не более 17,5 часов в неделю соответственно.

Кроме того, в белорусском законодательстве не указано максимальное количество договоров о работе по совместительству. Однако несмотря на это общая продолжительность работы у каждого нанимателя не должна превышать половины нормальной продолжительности рабочего времени.

[info_b] Важно! Режим работы на условиях совместительства по каждому трудовому договору не должен совпадать. [/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что в Минском областном объединении профсоюзов рассказали о ситуациях, когда работник может написать заявление на отпуск раньше положенного срока. Так, в белорусском законодательстве предусмотрены как минимум 5 случаев, когда после принятия на работу человека могут отпустить в отпуск раньше, чем через 6 месяцев.

Когда белорусы могут уйти в отпуск раньше, чем через 6 месяцев? В профсоюзе назвали 5 случаев