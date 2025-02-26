Можно ли отоварить подарочный сертификат без чека? В МАРТ объяснили белорусам

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Опубликовано: 26.02.2025 13:47 , Обновлено: 26.02.2025

Одна из жительниц Минска поинтересовалась, можно ли воспользоваться подарочным сертификатом, если нет чека. В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) ответили, является ли отсутствие квитанции законным основанием для отказа продавца.

В ведомстве заверили: несмотря на то, что иногда в сертификатах фигурирует строчка о том, что его не примут без предъявления чека, такие действия продавца незаконны. По словам представителей МАРТ, торговые сети не вправе устанавливать условия, которые влияют на возможность использования подарочного сертификата, передало агентство “Минск-Новости”.

Согласно п.4 постановления Совета министров Беларуси №935 от 22 декабря 2018 года, исполнителю (то есть магазину) запрещено устанавливать условия реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) по сертификатам, которые сокращали бы сроки его действия и влияли бы на возможность его использования. Проще говоря, продавец обязан принять и отоварить сертификат, даже если покупатель забыл чек или оставил его дома.

Можно ли вернуть деньги за онлайн-курсы?

Ранее мы рассказывали, что жительница Гродно поинтересовалась, можно ли вернуть деньги за онлайн-курс, если “результат разочаровал”. По её словам, в учебной программе оказалась информация, которая итак находится в открытом доступе. А за такой подход белоруска, судя по всему, платить не собиралась.

«Купила онлайн-курс по диетологии. Но оказалось, что там много информации, которая есть в открытом доступе. Можно ли вернуть деньги за онлайн-курс, если результат разочаровал?» — спросила женщина.

В Региональном обществе защиты прав потребителей объяснили, что средства действительно можно вернуть, но при определённых условиях. Так, если вы начали проходить курс, но информация в нём не соответствует заявленной, то в соответствии с [link href=“https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=H10200090” target=“_blank” rel=“noopener”] законом [/link] «О защите прав потребителей» можно отказаться от услуги в одностороннем порядке до её завершения и вернуть деньги.

В случае, если обучение закончилось, а информацию не предоставили или предоставили недостоверные сведения, также можно заявить о возврате уплаченных денежных средств. Для этого необходимо обратиться с письменной претензией к исполнителю, [link href=“https://newgrodno.by/society/grodnenka-utochnila-mozhno-li-vernut-dengi-za-onlajn-kurs/” target=“_blank” rel=“noopener”] передал [/link] Интернет-портал New Grodno.

Ранее Telegraf.news писал, что один из неравнодушных белорусов поинтересовался, можно ли без угрозы штрафа кормить бездомных животных. По словам мужчины, сосед предупредил его об опасности, которая якобы грозит за подобную доброту. Адвокат юридической консультации №2 Ленинского района Минска Диана Кулешова объяснила, может ли обернуться штрафом такая забота.

Можно ли в Беларуси получить штраф, покормив бездомных животных? Юрист ответила