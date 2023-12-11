Может вернуться к 3 рублям? Экономисты рассказали, что будет с курсом доллара в Беларуси до конца года

Опубликовано: 11.12.2023 08:02 , Обновлено: 11.12.2023

На прошлой неделе белорусы наблюдали за уверенным ростом курса доллара: стартовав с 3,14 рубля за доллар к концу недели он достиг к пятнице отметки в 3,2055 за доллар. Однако, как заявил исполнительный директор рейтингового агентства BIK Ratings Андрей Усачев, причин для дальнейшего ослабления белорусского рубля нет.

Что влияет на курс доллара в Беларуси в декабре 2023?

В комментарии белорусскому порталу Office Life Усачев отметил, что укрепление национальной валюты Беларуси в ближайшее время должно повлиять несколько факторов - замедление инфляции и укрепление российской валюты, в том числе за счёт предполагаемого дальнейшего повышения ключевой ставки российского Центробанка, и рост цен на нефть на мировых рынках.

Эксперт напомнил, что на 15 декабря Банка России запланировал очередное заседание, и многие эксперты ожидают, что по его итогам финансовый регулятор повысит ключевую ставку до 16% годовых (в прошлый раз её повышали в конце октября — с 13 до 15%).

Что касается цен на нефть, она на прошлой неделе пошла вверх: в минувшую пятницу за марку Brent давали более 75 долларов за баррель.

Что будет с курсом доллара в ближайшее время?

По словам Усачева, все эти факторы в совокупности дают основание полагать, что российский рубль до конца года будет оставаться в диапазоне 85−90 за доллар, а белорусский рубль на этом фоне уже на этой неделе может вернуться к отметке 3 рубля за доллар .

Тем временем эксперты портала Myfin.by дали менее оптимистичный прогноз. Согласившись с тем, что указанные выше обстоятельства будут влиять на ситуацию на валютной бирже в Беларуси, они указали на то, что пока “доллар укрепляется на внебиржевом рынке Forex”, поэтому к пятнице курс основной пары EUR/USD “снизился до локального минимума в 1,0764”.

По их прогнозам, на этой неделе курс доллара в Беларуси существенно не изменится и будет оставаться в пределах 3,2 рубля за доллар “плюс/минус одна-две копейки”.

Ранее Телеграф рассказывал, что финансовый аналитик, член CFA Institute Александр Шкут заявил, что рост курса доллара в Беларуси, наблюдаемый этой осенью, “соответствует планам правительства” Беларуси. Однако, с другой стороны, именно он стимулирует рост инфляции.

«Соответствует целям правительства» — Экономист рассказал, почему вырос доллар в Беларуси. Что дальше?