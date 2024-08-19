Может ли охранник в магазине осмотреть сумку, если вас заподозрили в краже? В МАРТ Беларуси ответили

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Опубликовано: 19.08.2024 07:43 , Обновлено: 25.04.2025

Наверняка каждый из нас сталкивался с ситуацией, когда вас или вашего знакомого после выхода из торгового зала просили показать сумку. Возможно, охранник заметил что-то подозрительное на камерах видеонаблюдения или ему показалось странным само поведение. Так или иначе, чтобы исключить вероятность кражи, работник охраны может попросить открыть сумку и показать, что там нет ничего лишнего. Или всё-таки не может?

Начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли Инна Гаврильчик объяснила, что такие действия охранников неправомерны.

Оказывается, досматривать личные вещи могут только сотрудники милиции и других охранных организаций, у которых есть соответствующая лицензия. Обычный штатный охранник магазина этого делать не может. Если есть подозрения, что человек что-то украл, он имеет право вызвать милицию и попросить человека задержаться. А вот самостоятельно проводить допрос, осматривать пакет с покупками, сумку или даже карманы покупателя ему запрещено, передала газета “СБ. Беларусь сегодня”.

Ранее Telegraf.news писал, что жительница Мозыря сфотографировала табличку с необычным обращением в одной из торговых точек города. В объявлении, которое адресовано покупателям, указано: пробовать неоплаченный товар нельзя. А что говорит закон?

Штраф до 1200 рублей. Один из белорусских магазинов запретил пробовать продукты до оплаты. Законно ли?