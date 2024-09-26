Могут ли в белорусских кафе включить в счёт чаевые, увеличив сумму заказа? Юрист ответил

Опубликовано: 26.09.2024 16:44 , Обновлено: 26.09.2024

В некоторых странах мира чаевые для официантов в кафе и ресторанах включены в стоимость заказа. Таким образом, за каждого гостя обслуживающий персонал получает 5-10% от чека. Имеют ли на это право в нашей стране? Юрист Иван Райкевич рассказал, что в данном случае гласит закон.

Во-первых, по словам юриста, согласно нормам гражданского права и Закона «О защите прав потребителей», требовать уплаты чаевых то или иное заведение Беларуси не может. Такого рода благодарность на сегодняшний день остаётся исключительно привилегией посетителя. Во-вторых, Иван Райкевич подчеркнул, что без согласия человека включать в чек те самые 5-10% к счёту за обслуживание — незаконно.

“Статья 19 Закона «О защите прав потребителей» запрещает обусловливать приобретение товара (работы, услуги) обязательным приобретением иных товаров (работ, услуг). Потребитель вправе отказаться от оплаты таких работ (услуг), а если они уже оплачены, потребовать от исполнителя возврата уплаченной суммы. Это значит, что, даже если вы оплатили чек с надбавкой «за сервис», вы вправе потребовать вернуть деньги, которые вам посчитали как чаевые”, — отметил юрист, передала газета “СБ. Беларусь сегодня”.

Могут ли ввести налог на чаевые?

Ранее в эфире белорусского телевидения председатель Ассоциации рестораторов Беларуси рассказал, почему в стране до сих пор не ввели налог на чаевые. Напомним, в феврале текущего года в Министерстве по налогам и сборам заявили, что готовят законопроект, который будет регулировать такого рода вознаграждения.

Изначально в МНС планировали законодательно закрепить такое понятие, как «чаевые». Речь шла о том, чтобы прописать, кому они принадлежит — заведению или всё-таки официанту. Так, например, начальник главного управления налогообложения физлиц Андрей Ковалевский отметил, что в феврале этого года МНС приступило к подготовке законопроекта, который будет регулировать данный вопрос. Однако вчера стало известно, что окончательного решения на этот счёт по-прежнему нет.

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Заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Нина Емельянова [link href=“https://www.tvr.by/videogallery/ekonomicheskie/ekonomicheskaya-sreda/obshchestvennoe-pitanie-ot-zavodskikh-stolovykh-do-kafe-i-restoranov/” target=“_blank” rel=“noopener”] рассказала [/link], что одним из вариантов было учитывать чаевые в зарплату официанта и отчислять из них подоходный налог. При этом в ведомстве предложили делать это не по стандартной ставке в 13%, а по льготной — например, 6%. По словам Емельяновой, это нужно для того, чтобы официант был заинтересован в том, чтобы не скрывать «сумму, которую заработал».

В то же время председатель наблюдательного совета Ассоциации рестораторов Беларуси Евгений Васильев отметил, что с инициативой легализации чаевых они выступили ещё несколько лет назад, однако с принятием окончательного решения «забуксовали».

«Почему забуксовали? Потому что есть мнение, что чаевые — это заработная плата и с неё нужно уплачивать не только подоходный налог, но и взносы в ФСЗН и так далее. Но есть и другое мнение, что чаевые — это дарение, а такое понятие есть в законодательстве и до определённого порога эти суммы не облагаются налогом», — подчеркнул Евгений Васильев.

Ранее Telegraf.news писал, что в Министерстве по налогам и сборам Беларуси рассказали, в каком случае арендодатель может не платить обязательный подоходный налог за сдачу жилья. Также в ведомстве напомнили, что налог оплачивается вне зависимости от того, заключён договор с квартиросъёмщиком или нет.

В МНС Беларуси рассказали, кому не нужно платить подоходный налог за сдачу жилья