Могут ли уехавшие из страны белорусы вступить в наследство удаленно? В Минюсте ответили

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Опубликовано: 27.04.2023 13:56 , Обновлено: 27.04.2023

В министерстве юстиции Беларуси сообщили о вопросах вступления в наследство тех белорусов, что покинули страну и не могут вернуться. Процедура отличается.

В качестве примера чиновники рассказали об одном из поступивших натариусам обращений. “Дочь зарегистрирована в Витебске по одному адресу со мной, но очень давно, большую часть времени, живет за границей. Она работает в компании с очень жестким рабочим графиком. В связи с чем вопрос: в случае моей смерти как ей принять наследство, если она не сможет приехать в течение 6 месяцев?”, - спросила женщина.

Новость Телеграф

Юристы рассказали, что уехавшим белорусам не надо лично появляться у нотариуса, чтобы подать заявление на вступление в наследство. Главное - обратиться к нотариусу в течение 6 месяцев со дня смерти наследодателя (человека, от кого переходит наследство).

“Наследство можно принять, выслав нотариусу заявление по почте Наследнику следует указать свои личные данные, контакты, а также данные наследодателя – его ФИО, степень родства, дату смерти, место жительства на день смерти, также обязательно указать, что наследник принимает наследство”, - пояснили в министерстве юстиции.

После получения письма (лучше - заказного) нотариус начнет процедуру вступления в наследство. Заведет так называемое “наследственное дело” и свяжется по указанным контактам с потенциальным наследником.

При этом, в Беларуси действует единая инфолния нотариусов, позвонив по которой можно узнать, куда именно необходимо обращаться.

[info_b]Все сведения, как связаться с нотариусам можно узнать тут.[/info_b]

Ранее Телеграф писал, в каком случае внебрачные дети могут претендовать на наследство после смерти родителя? На этот вопрос ответила адвокат специализированной юридической консультации № 3 г. Минска Снежана Бахорина.

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