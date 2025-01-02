Могут ли белорусы потребовать компенсацию, если упали на мокром полу в магазине? Адвокат ответил

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Опубликовано: 02.01.2025 16:56 , Обновлено: 25.04.2025

Конечно, эту ситуацию нельзя отнести к разряду тех, что случаются каждый день, однако в жизни всякое бывает. Представьте: вы пришли в магазин или гипермаркет, поскользнулись на мокром полу и упали. Как итог — вывих или перелом. Кто виноват: вы или всё-таки администрация торговой точки? Юрист Виктор Лещенко объяснил, что делать в таком случае.

Оказывается, при столь неблагоприятном исходе белорусы вправе потребовать от магазина финансовую компенсацию, поскольку их организму был нанесён урон. Правда, есть несколько условий. Во-первых, право на возмещение ущерба предоставляется только в том случае, если человек обратится в больницу и получит справку, которая подтвердит: да, падение было, травма имеется.

”…В качестве доказательств своей правоты можно также использовать свидетельские показания, фото и видеозаписи с места инцидента”, — уточнил Виктор Лещенко.

При этом он добавил: чтобы такого не происходило и магазин не вступал в разборки, обычно устанавливают предупреждающие таблички, на которых чёрным по белому сказано: “Осторожно! Мокрый пол”. Судя по всему, если табличка была, но вы её не заметили, или травма незначительная, магазин выплачивать деньги не обязан, передала газета “Аргументы и факты”.

Может ли охранник потребовать показать сумку?

Наверняка каждый из нас сталкивался с ситуацией, когда вас или вашего знакомого после выхода из торгового зала просили показать сумку. Возможно, охранник заметил что-то подозрительное на камерах или ему показалось странным само поведение. Так или иначе, чтобы исключить вероятность кражи, работник охраны может попросить открыть сумку и показать, что там нет ничего лишнего. Или всё-таки не может?

Начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли Инна Гаврильчик объяснила, что такие действия охранников неправомерны.

Оказывается, досматривать личные вещи могут только сотрудники милиции и других охранных организаций, у которых есть соответствующая лицензия. Обычный штатный охранник магазина этого делать не может. Если есть подозрения, что человек что-то украл, он имеет право вызвать милицию и попросить белоруса задержаться. А вот самостоятельно проводить допрос, осматривать пакет с покупками, сумку или даже карманы покупателя ему запрещено, [link href=“https://www.sb.by/articles/bez-viny-vinovatye-layfkhaker.html” target=“_blank” rel=“noopener”] передала [/link] газета «СБ. Беларусь сегодня».

К слову, что делать, если вы зашли в магазин, чтобы разменять купюру, а там отказали? Юристы Регионального общества защиты потребителей объяснили, обязаны ли это делать продавцы и что написано в законе.

В магазине отказались разменивать крупную купюру? Белорусские юристы объяснили, законно ли это