Могут ли белорусы оставлять доллары в ящиках для пожертвований? Разобрались в нюансах

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Опубликовано: 10.04.2025 13:16 , Обновлено: 10.04.2025

Читатель Telegraf.news прислал в редакцию фотографию, на которой запечатлена купюра 100 долларов США в прозрачном ящике для сбора пожертвований одного из белорусских благотворительных фондов. Оставив за скобками вопрос, реальные ли это деньги или «сувенир», ситуация вызвала логичный интерес: а законно ли вообще делать пожертвования наличной иностранной валютой в Беларуси таким способом? Изучение белорусского законодательства и условий работы таких фондов показало, что ответ, скорее всего, отрицательный, а такие «щедрые» дары в теории могут создать немало проблем.

Как следует из анализа законодательства, главная загвоздка — в законе «О валютном регулировании и валютном контроле». Этот документ строго ограничил использование иностранной валюты в расчётах между резидентами Беларуси. Такие операции разрешены только в исключительных случаях. Пожертвование наличной валюты от резидента-физлица резиденту-юрлицу (включая благотворительные фонды) в этот список исключений, по всей видимости, не вошло.

Ситуацию усложнила анонимность ящиков для пожертвований. Невозможно достоверно установить, кто именно опустил туда доллары — налоговый резидент Беларуси или нет . Ведь если это был нерезидент, то такое пожертвование может подпадать под ещё более сложное регулирование «иностранной безвозмездной помощи».

Благотворительная организация, обнаружив в своём ящике иностранную валюту, оказывается в сложном положении. Принятие этой валюты, вероятно, было бы нарушением закона.

Возврат, который кажется наиболее правильным решением, сложно представить на практике без идентификации дарителя, которая, вероятно, окажется не по силам благотворительной организации или приходу храма. Обменять валюту в банке как частное лицо также представляется не совсем законным.

В договорах оферты на пожертвование, которые можно найти на сайтах фондов, способ «помещения наличных денежных средств в копилку», как правило, указан. Однако валюта этих средств не уточняется. Сказано лишь, что пожертвование должно быть выполнено «в соответствии с белорусским законодательством» .

Эта ситуация с долларами напомнила о резонансном случае из 2012 года. Тогда в Бресте в подобный ящик для пожертвований кто-то опустил килограммовый слиток золота (с сертификатом), при этом будто бы гласно заявив: «На купола». Тогда эквивалент стоимости слитка в рублях зачислили на счёт прихода для целевого использования после его продажи банку.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, можно ли белорусам обменять американскую валюту старого образца на новую и нужно ли за это платить. Кроме того, в одном финансовом учреждении уточнили, на приём каких банкнот «нет никаких ограничений».

Можно ли обменять старые доллары на новые? В «Беларусбанке» объяснили, на приём каких купюр «нет ограничений»