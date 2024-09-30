Мобильный оператор А1 пообещал блокировать интернет своим клиентам. Кого из белорусов коснётся?

Опубликовано: 30.09.2024 12:23 , Обновлено: 30.09.2024

Белорусская компания А1 сообщил об изменении некоторых условий предоставления мобильного интернета. Так, с понедельника, 30 сентября, некоторым клиентам мобильный оператор сможет блокировать доступ к этой услуге. Посмотрели, когда именно оператор может пойти на такую меру.

В компании А1 объявили об изменении порядка оказания услуги “Мобильный интернет” ещё 19 сентября, однако новая редакция документа которого вступает в силу только сегодня, 30 сентября 2024 года. В компании подчеркнули, что все изменения “направлены на уточнение условий использования интернет-трафика в роуминге” и коснутся именно физических лиц.

В частности, в новой редакции правил указано, что компания вправе “приостановить доступ в интернет” клиентам в роуминге “в случае резкого увеличения начислений за роуминговый интернет-трафик”.

При этом в правилах прописано, что компания может информировать абонентов, когда объем потребления трафика в роуминге с момента регистрации в сети роуминг-партнера превысит 5 МБ, чтобы тот не ушёл в большой “минус”.

[info_b]С новой редакцией правил предоставления мобильного интернета компании А1 можно ознакомиться по ссылке.[/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказал, на какие тарифы и услуги повысили цены мобильные операторы life:) и А1 в последнее время.

Мобильные операторы объявили о повышении тарифов. На сколько и кому приготовиться?