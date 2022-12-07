МНС запретило ИП переходить на налог на профессиональный доход

Опубликовано: 07.12.2022 10:59 , Обновлено: 07.12.2022

С 1 января 2023 года в Беларуси должны ввести новый налог — на профессиональный доход. Однако индивидуальным предпринимателям (ИП) применять его будет нельзя.

Как рассказали в Министерстве по налогам и сборам (МНС), новый налог введут для самозанятых, которые не зарегистрированы как ИП. То есть, плательщиками могут быть только физлица, которые получают профессиональный доход от деятельности, не имеют работодателя и сами ни с кем не заключают трудовых договоров.

При этом до сих пор неизвестно, какие виды деятельности подпадают под новый налог. Их должен будет определить Совет Министров.

На уточняющий вопрос, может ли ИПэшник платить налог на профессиональный доход от доходов от предпринимательства, в МНС ответили «нет».

«Индивидуальный предприниматель в отношении доходов, полученных от осуществления предпринимательской деятельности, исчисляет налог по соответствующей системе налогообложения и не вправе применять налог на профессиональный доход», — объяснили в ведомстве.

Напомним, ставка налога на профессиональный налог составит 10%. Но если доход, полученный от организаций и ИП, в течение года превысит 60 тыс. рублей, то он будет взиматься по ставке 20%.

Ранее Телеграф подробно рассказывал про новый налог. О нем можно почитать по ссылке:

В Беларуси с 2023 года введут новый 10-20% налог для физлиц. В МНС рассказали подробности