МНС призвало часть белорусов срочно зайти в ЕРИП «во избежание финансовых санкций»

Опубликовано: 16.02.2026 17:07 , Обновлено: 16.02.2026

В Министерстве по налогам и сборам (МНС) выступили с заявлением, в котором призвали часть жителей Беларуси срочно зайти в систему платежей ЕРИП (Единое расчетное и информационное пространство), чтобы там в личном кабинете проверить, не должны ли они что-то налоговой.

Речь в первую очередь об уплате имущественных налогов. «Во избежание дополнительных финансовых санкций со стороны налоговых органов и органов принудительного исполнения настоятельно рекомендуем погасить задолженность по имущественным налогам», - призвали в МНС.

Погасить задолженность по налогам можно без похода в отделение налоговой и без осуждающих взглядов сотрудников МНС:

зайти в систему ЕРИП;

выбрать сервис «Личный кабинет плательщика».

Оплатить можно в отделениях банков и почтовой связи, а также с использованием мобильного и интернет-банкинга.

Крайний срок уплаты имущественных платежу давно вышел - ещё 17 ноября 2025 года, но, судя по всему, некоторые плательщики пропустили все сроки и неоднократные напоминания.

А ведь каждый день промедления с оплатой сулит белорусам увеличение итоговой суммы - каждый день начисляется пусть и небольшая, но пеня (она напрямую зависит от неуплаченной суммы).

Кроме того, за сам факт неоплаты налога предусмотрена административная ответственность. Оштрафовать человека могут в том случае, если сумма задолженности превышает одну базовую величину (то есть более 45 рублей на сегодняшний день). В этом случае помимо собственно суммы налога придётся заплатить сверху ещё 15% (но не менее 0,5 базовой, то есть ещё минимум 22,5 рубля).

Кстати, сегодня же Министерство по налогам и сборам предупредило белорусов об изменении законодательства, связанного с приостановлением операций по счетам компаний и электронным кошелькам. Теперь заблокировать счета могут, в числе прочего, за одно нарушение, которым нередко «грешат» белорусские компании.

МНС подтвердило, что теперь будет блокировать счета компаний за частое нарушение