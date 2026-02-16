МНС подтвердило, что теперь будет блокировать счета компаний за частое нарушение

Опубликовано: 16.02.2026 15:11 , Обновлено: 16.02.2026

Министерство по налогам и сборам 16 февраля предупредило белорусов об изменении законодательства, связанного с приостановлением операций по счетам компаний и электронным кошелькам. Теперь заблокировать счета могут, в числе прочего, за одно нарушение, которым нередко "грешат" белорусские компании.

Новые нормы по данному вопросу прописали в Законе Республики Беларусь от 30.12.2025 № 127-З «Об изменении законов по вопросам налоговых правоотношений». Документ изменил несколько статей действующего Налогового кодекса страны.

В частности, был изменён пункт 2 статьи 56 Кодекса - в нём появился ещё один подпункт, 2.5. Согласно этому пункту, заблокировать операции компании могут в случае, если налоговая выяснит, что юридическое лицо “отсутствует” по месту государственной регистрации. В этом случае должен быть составлен акт обследования размещения юридического лица по месту госрегистрации.

По сути, налоговая прикрыла распространённую до сих пор практику, когда юридические лица (как правило, речь идёт о малом бизнесе, который не нуждается в физическом офисе в виду особого характера предпринимательской деятельности) “арендовали” только адрес в каком-то офисном здании, но сам офис физически там не размещался. Обходилось это бизнесу куда дешевле, чем аренда физического офиса.

Кроме того, в новой редакции Налогового кодекса изменили подпункт 2.4 пункта 2 той же статьи 56. Теперь он гласит, что решение о блокировке счетов и электронных кошельков плательщика принимается в случае, когда руководитель коммерческой организации, индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо “не располагает сведениями о фактических обстоятельствах осуществления предпринимательской деятельности”, проще говоря, не в курсе, чем занимается его компания.