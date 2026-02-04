МНС пригрозило белорусам конфискацией 7,4 млн рублей за "прогрессивный бизнес"

Опубликовано: 04.02.2026 13:54 , Обновлено: 04.02.2026

Министерство по налогам и сборам Беларуси (МНС) отчиталось о результатах работы с "прогрессивными бизнесменами", которых уличили в нарушении налогового законодательства. В ведомстве пояснили, что те попытались скрыть от налоговых органов операции на общую сумму порядка 7,4 млн рублей, ошибочно предполагая, что они "невидимы для контролирующих органов".

Речь о предпринимателях, работающих с цифровыми знаками (токенами).

“Отдельные «бизнесмены», демонстрируя прогрессивность в заработке на токенах, допускают архаичную ошибку – уклоняются от налогов! Инновации в доходах не отменяют базовой обязанности – соблюдать налоговое законодательство и ошибочно полагать, что операции в цифровой сфере невидимы для контролирующих органов”, - упрекнули провинившихся предпринимателей в МНС.

Согласно статистике ведомства, белорусские налоговики выявили уже более 200 фактов незаконной предпринимательской деятельности с токенами. Общая сумма незаконного дохода превысила 7,4 млн рублей, а сумма не уплаченных за них налогов - 1,3 млн рублей.

Налоги нарушителям точно придётся государству доплатить, а вот судьба дохода от токенов остаётся неясной. По закону (статья 13.3 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях) за незаконную предпринимательскую деятельность индивидуального предпринимателя могут не только оштрафовать на 20-50 базовых величин (то есть до 2250 рублей), но и конфисковать 100% незаконно полученного дохода, а также орудия и средств совершения этого административного правонарушения (в данном случае - компьютерную технику). Был ли незаконный доход конфискован в этих случаях и в каком именно объёме, в ведомстве не уточнили.

Остальным белорусам же в МНС напомнили, что операции с токенами на зарубежных площадках и в сторонних сервисах, не принадлежащих резидентам белорусского Парка высоких технологий, получение денежных средств от не-резидентов, как и прямые операции с криптой между физическими лицами в Беларуси вне закона.

Единственным легальным вариантом в Беларуси для подобных операций остаются площадки и сервисы, предложенные резидентами ПВТ.

Напомним, в прошлом месяце Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Указ №19 “О криптобанках и отдельных вопросах контроля в сфере цифровых знаков (токенов)”. В числе прочего документ позволяет некоторым белорусам получать зарплату в криптовалютах. Подробности законодательных нововведений 16 января раскрыл первый заместитель председателя правления Нацбанка Александр Егоров.

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