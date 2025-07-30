МНС предложило увеличить суммы налогов в 2026 году. На сколько?

Опубликовано: 30.07.2025 13:37 , Обновлено: 30.07.2025

В Беларуси разрабатывают поправки в Налоговый кодекс, которые предполагают индексацию налоговых ставок. Согласно заявлению представителя Министерства по налогам и сборам (МНС), корректировка может составить от 5 до 7%.

“Законопроект об изменении Налогового кодекса предусматривает увеличение ставок налогов — не только имущественных — любых налогов, ставок, льгот, которые выражены в белорусских рублях, как правило, на, как правило, прогнозный индекс роста уровня потребительских цен”, — сказал Андрей Ковалевский, начальник главного управления налогообложения физлиц (физических лиц) МНС на пресс-конференции 30 июля.

И добавил: “То есть планируется, что, наверное, с 2026 года это будет порядка 5—7%. Как, в принципе, ежегодно”.

Андрей Ковалевский уточнил, что обсуждать другие возможные налоговые нововведения пока рано. По его словам, законопроект находится на стадии согласования с Министерством финансов и другими госструктурами.

“После этого он еще будет выноситься и на общественное обсуждение, он поступит в Палату представителей, то есть вот тогда уже можно вести речь о каком-то конкретном законопроекте и комментировать его нормы”, — заявил представитель МНС.

Ранее Telegraf.news писал, что порядка 3,6 миллиона белорусов в скором времени начнут получать извещения на уплату имущественных налогов за 2024 год. Такую сумму налогоплательщиков назвал 30 июля начальник главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам (МНС) Андрей Ковалевский. Узнали, какой срок отвели белорусам на оплату.

МНС пообещало разослать 3,6 млн белорусам извещения на уплату налога. До какого оплатить?