Минфин повысил цены на скупаемое у белорусов золото и серебро. Как понизил на платину?

Опубликовано: 10.10.2024 20:17 , Обновлено: 10.10.2024

Министерство финансов Беларуси своим постановлением № 50 от 4 октября 2024 года повысило цены на золото и серебро в изделиях и ломе, которые скупают у населения, и понизило на платину. Последний раз стоимость этих драгметаллов изменяли в июне.

Вот новая стоимость одного грамма золота :

375-й пробы – 93,43 рубля (до повышения - 84,87),

рубля (до повышения - 84,87), 500-й пробы – 124,57 (раньше - Br113,17),

(раньше - Br113,17), 583-й и 585-й – 145,75 (прежняя цена - 132,4),

(прежняя цена - 132,4), 750-й – 186,86 (до повышения - 169,75),

(до повышения - 169,75), 900-й – 224,23 (прежняя стоимость - 203,7),

(прежняя стоимость - 203,7), 916-й – 228,21 рубля (раньше - 207,32),

рубля (раньше - 207,32), 950-й – 236,68 (прежняя цена - 215,01),

(прежняя цена - 215,01), 958-й – 238,68 (до повышения - 216,82).

Например, золотое обручальное кольцо 585-й пробы весом три грамма можно будет сдать в ломбард за 437,25 рубля.

Новая цена одного грамма платины 950-й пробы - 89,42 рубля (а раньше было больше - 94,1, то есть минус 4,68 рубля). Вот как повысили стоимость одного грамма серебра :

750-й пробы – 2,24 рубля (до повышения - 2,15),

рубля (до повышения - 2,15), 800-й пробы – 2,38 (прежняя цена - 2,3),

(прежняя цена - 2,3), 875-й – 2,61 (раньше - 2,51),

(раньше - 2,51), 916-й – 2,73 (до повышения - 2,63),

(до повышения - 2,63), 925-й – 2,76 (прежняя стоимость - 2,65),

(прежняя стоимость - 2,65), 960-й – 2,86 (раньше - 2,76).

Эти цены не касаются купли-продажи банковскими и небанковскими кредитно-финансовыми организациями драгметаллов в виде мерных слитков и монет, отметили на Национальном правовом интернет-портале.

[info_b]Постановление Минфина и вместе с ним цены начнут действовать тогда, когда официально опубликуют документ. Пока это не произошло.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что, по информации Национального банка Беларуси в июле, золотовалютные фонды страны составили тогда $8,3585 млрд, что на $52,9 млн меньше, чем в мае 2024 года. Согласно основным направлениям денежно-кредитной политики государства, объем международных резервных активов Беларуси на начало 2025 года должен составлять не менее $6 млрд.

Минус 52,9 млн долларов за июнь. Нацбанк Беларуси второй месяц подряд зафиксировал снижение ЗВР