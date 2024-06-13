МНС предложило обязать налоговых консультантов в Беларуси пройти переаттестацию и получить лицензии

Опубликовано: 13.06.2024 15:06 , Обновлено: 13.06.2024

Министерство по налогам и сборам Беларуси (МНС) с 13 июля вынесло на общественное обсуждение проект Закона "О деятельности по налоговому консультированию". Ведомство предложило ввести обязательное лицензирование деятельности налоговых консультантов, а также провести переаттестацию тех, кто уже работает в этой сфере.

Общественное обсуждение законопроекта, текст которого выложили на Правовом форуме Беларуси, пообещали завершить к 22 июня 2024 года. Помимо выше указанных новаций в представленном МНС законопроекте уточняются требования к физическим лицам, желающим получить квалификационный аттестат налогового консультанта.

Права и обязанности налоговых консультантов, коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по налоговому консультированию, а также Палаты налоговых консультантов законодатели предложили расширить, но одновременно с этим ввести более строгий механизм контроля качества оказываемых этими специалистами услуг.

Предполагается, что после общественного обсуждения данного документа и его принятия парламентом, уже с 1 января 2025 года в Закон Республики Беларусь от 14 октября 2022 годка №213-З «О лицензировании» будут внесены соответствующие изменения, а сами предложенные новации в сфере налогового консультирования заработают уже с 1 января 2026 года. Таки сроки прописаны в обосновании к законопроекту.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что МНС дало официальные разъяснения по поводу того, как с 1 октября 2024 года придётся платить налоги белорусским индивидуальным предпринимателям (ИП), которые решат сменить свой юридический статус и создать коммерческую организацию. В некоторых случаях бывшим ИП пообещали упрощённую схему налогообложения.

В МНС объяснили, как придётся платить налоги белорусским ИП, перешедшим в юрлица, с октября 2024 года. Кому пообещали льготы?