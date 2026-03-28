МНС потребовало от белорусов сменить адреса электронной почты
Министерство по налогам и сборам обратилось к белорусам с требованием отказаться от адресов электронной почты, которые нарушают указ от 01.02.2010 № 60 «О мерах по совершенствованию использования национального сегмента сети интернет».
Речь идёт о домене @tut.by, который был ранее внесён в список экстремистских материалов. В МНС заявили, что прекращают рассылку на такие адреса уведомлений об уплате налогов и информационных сообщений.
В министерстве потребовали от белорусов изменить адрес электронной почты в кабинете на портале МНС.
Для этого потребуется:
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открыть раздел «Персональные данные»;
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удалить старый адрес электронной почты в строке «Адрес эл. почты»;
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ввести новый адрес электронной почты в строке «Адрес эл. почты», сохранить его (кнопка «Ок»);
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подтвердить адрес электронной почты (кнопка «Подтвердить»).
Ранее мы писали, что в Беларуси в этом году перестанут работать все емейлы (email-адреса), привязанные к почтовому серверу @tut.by. При этом от госкомпаний требуют перевести все свои емейлы на почтовые домены в национальном сегменте, то есть ни российские, ни западные домены тут не подойдут. Такие правила действуют согласно указу № 60.