В Беларуси планируют полностью отключить почту @tut.by

🕵️ Неофициально

Опубликовано: 12.02.2026 19:21 , Обновлено: 12.02.2026

В Беларуси в этом году перестанут работать все емейлы (email-адреса), привязанные к почтовому серверу @tut.by, сообщило издание tochka.by со ссылкой на анонимный источник в отрасли.

При этом от госкомпаний требуют перевести все свои емейлы на почтовые домены в национальном сегменте, то есть ни российские, ни западные домены тут не подойдут. Такие правила действуют согласно Указу № 60.

Что касается адресов на @tut.by, то емейлы пока ещё работают в Беларуси, несмотря на то, что сам портал был заблокирован, а его материалы были признаны экстремистскими после протестов 2020 года и закрытого судебного процесса. Такое решение вынес 13 августа 2021 года суд Центрального района Минска.

Но, похоже, некогда популярная в Беларуси почта вскоре перестанет работать. Точные сроки не называются.

Согласно источникам Telegraf.news, на государственные предприятия с начала 2026 года приходят извещения с предписанием перевести все свои емейлы в национальный сегмент.

К слову, в Беларуси на данный момент нет бесплатных национальных сервисов электронных почтовых отправлений (электронной почты). Большинство компаний и простых жителей страны пользуются зарубежными. А это или Gmail, или российские Mail.ru, «Яндекс».

Впрочем, для компаний есть вариант подключить почту к своему домену. Белорусские компании, предоставляющие хостинг, предлагают платные услуги, где стоимость начинается от 8 рублей в месяц.