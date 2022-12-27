МНС пообещало белорусам запустить приложение для уплаты нового налога 1 января

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Опубликовано: 27.12.2022 13:12 , Обновлено: 27.12.2022

В Министерстве по налогам и сборам (МНС) сообщили, что обязательное приложение для уплаты нового налога для физлиц — на профессиональный доход — белорусы смогут скачать 1 января 2023 года.

По словам замминистра Игоря Скринникова, ведомство завершило согласования с интернет-магазинами Google Play и App Store. Приложения он пообещал разместить 31 декабря.

«Мы рассчитываем, что 1 числа наши приложения уже будут в открытом доступе для скачивания», — добавил замминистра.

При этом отметил, что это зависит от оперативности Google и Apple.

Однако Скринников пообещал, что 1 января приложение по любому выложат на сайте МНС.

Напомним, С 1 января 2023 года в Беларуси должны ввести новый налог — на профессиональный доход. Его ставка составит 10%. Но если доход, полученный от организаций и ИП, в течение года превысит 60 тыс. рублей, то он будет взиматься по ставке 20%.

Для применения налога на профессиональный доход физическое лицо обязано использовать цифровую платформу — приложение с аналогичным названием.