МНС "покрасило" белорусские компании от зелёного до красного. У кого "спрашивать нечего"?

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Опубликовано: 12.12.2025 12:00 , Обновлено: 12.12.2025

Управление оперативных мероприятий инспекции МНС по Минску "раскрасило" все белорусские компании, пометив бизнес в зависимости от их готовности взаимодействовать с налоговыми органами и оперативностью ответов на их уведомления. Узнали, что для белорусских предпринимателей означает попадание в зелёную группу, а чем чревата красная метка.

Как пояснили в Управлении, в зелёную группу попадают те предприниматели, которые получают от налоговой через Личный кабинет плательщика сугубо информационные послания - разъяснение законодательства, приглашения к участию в семинаре-совещании, круглом столе, рабочей встрече и тому подобное. По словам инспекторов, к бизнесменам из этой группы у них “нет вопросов”.

К тем, кого налоговая пометит в своём списке светло-жёлтым цветом, вопросы имеются, но при оперативном и правильном ответе они не сулят никаких неприятностей предпринимателям. Как правило, у тех, кто попал в эту группу, налоговики запрашивают дополнительную информацию, недостающие документы, пояснения к поданным декларациям и всё, что требуется от налогоплательщика - их оперативно предоставить.

А вот тёмно-жёлтым цветом налоговая помечает тех бизнесменов, кому отправили уведомление о проведении в отношении них мониторинга, в том числе с использованием технических средств. Как правило, от них также требуют предоставить дополнительные документы, информацию или пояснения либо внести значимые исправления в налоговую декларацию и налоговые расчеты, либо требуют представить собственно саму налоговую декларацию.

В случае согласия с выводами налогового органа, в отношении “тёмно-жёлтых” компаний никакая экономическая и административная ответственность не применяется (то есть компании не будут штрафовать), а вот если с выводами и рекомендациями налоговиков не согласиться, то, по их словам, “высока вероятность, что зажжётся красный свет ”. Это, по сути, крайняя точка для налоговой, чтобы начать камеральную проверку в отношении бизнеса.

“Увы, у налогового органа достаточно оснований для назначения проверок. Нам у вас спрашивать нечего”, - обратились инспекторы к тем, кто попадает в красную зону.

Последствиями отказа от выполнения требований, указанных в уведомлении из налоговой инспекции, может быть:

Камеральная проверка;

Внеплановая тематическая оперативная проверка;

Внеплановая проверка.

При этом в столичном управлении, “кнопка” от импровизированного налогового “светофора” всегда остаётся в руках самих предпринимателей.

“Даже если горит красный, проверка прошла, и вам пришлось проделать работу над ошибками, только в ваших силах признать неправоту, исправиться и “ехать дальше по зелёной волне”. Поэтому никогда не игнорируйте сообщения от налоговых органов и первым делом ищите первопричину, по которой оно было отправлено. Будьте уверены, что в этом деле случайностей и мелочей попросту нет!” - заявили в управлении.

Ранее Telegraf.news рассказал, что на днях Министерство по налогам и сборам Беларуси устроило массовую SMS-рассылку физическим лицам. Узнали, кому из белорусов ждать весточки из налоговой и каких шагов ждут в ведомстве от получателей.

МНС разослало белорусам СМС. Что нужно знать?