МНС разослало белорусам СМС. Что нужно знать?

Опубликовано: 09.12.2025 13:15 , Обновлено: 09.12.2025

Министерство по налогам и сборам Беларуси (МНС) устроило массовую SMS-рассылку физическим лицам. Узнали, кому из белорусов ждать весточки из налоговой и каких шагов ждут в ведомстве от получателей.

Информационные сообщения решили разослать на телефоны тем, у кого образовалась задолженность по имущественным налогам за 2024 год (речь о налогах на недвижимость, транспортном налоге и земельном налоге). Крайний срок их уплаты вышел ещё 17 ноября, но, судя по всему, некоторые плательщики пропустили регулярные напоминания МНС.

А ведь каждый день промедления с оплатой сулит белорусам увеличение итоговой суммы - каждый день начисляется пусть и небольшая, но пеня (она напрямую зависит от неуплаченной суммы). Кроме того, за сам факт неоплаты налога предусмотрена административная ответственность. Оштрафовать человека могут в том случае, если сумма задолженности превышает одну базовую величину (то есть более 42 рублей на сегодняшний день). В этом случае помимо собственно суммы налога придётся заплатить сверху ещё 15% (но не менее 0,5 базовой, то есть ещё минимум 21 рубль ).

Такая же штрафная санкция грозит тем, кто по ошибке внесёт неполную сумму налога. А вот тем, кто не платит налог сознательно, грозит более суровая административная ответственность — штраф в размере 40% от неуплаченной суммы налога, но не менее 10 базовых величин ( 420 рублей сегодня).

Как оплатить имущественные налоги?

Если вы оказались в числе тех, кто “проспал” крайний срок уплаты имущественных налогов, вовсе не обязательно дожидаться SMS от инспекторов, ведь каждый день промедления - это лишняя копейка пени из вашего кармана. Оплатить и сам налог, и пеню, можно не выходя из дома, через ЕРИП.

В ведомстве дали подробную инструкцию, как провести платёж.

для оплаты налога: ЕРИП - Система “Расчёт” - Налоги - Выбрать город или область (по прописке) - Выбрать город или район - ИМНС - УРП по району или району в городе - Единый имущественный платеж - УНП

для оплаты пени: ЕРИП - Система “Расчёт” - Налоги - Выбрать город или область (по прописке) - Выбрать город или район - ИМНС - УРП по району или району в городе - Пеня - Единый имущественный платеж - УНП.

[inf]Если вы не знаете свой УНП (учетный номер налогоплательщика), его можно узнать через официальный сайт ведомства, перейдя по ссылке.[/inf]