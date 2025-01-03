МНС объявило о снижении НДС на один вид мяса в Беларуси. Почему?

Опубликовано: 03.01.2025 15:21 , Обновлено: 03.01.2025

С 1 января в Беларуси снизили ставку налога на добавленную стоимость (НДС) на готовые продукты из мяса индейки. Её установили в размере 10% вместо прежних 20%.

Об этом [link href=“https://nalog.gov.by/news/28789/” target=“_blank” rel=“noopener”] сообщило [/link] Министерство по налогам и сборам (МНС).

Как [link href=“https://news.by/news/obshchestvo/s-2025-goda-indeyka-nemnozhko-podesheveet-golovchenko” target=“_blank” rel=“noopener”] пояснил [/link] премьер-министр Беларуси Роман Головченко в интервью гостелеканалу «Первый информационный», ранее на индейку действовала ставка НДС в 20%, в то время как на другие виды птицы — 10%. Правительство внесло предложение уравнять ставки, чтобы стимулировать потребление этого полезного мяса. «Надеюсь, что с 2025 года индейка даже немножко подешевеет», — отметил Головченко.

В МНС сообщили, что продавцы могут пересмотреть розничные цены на продукты из индейки, имеющиеся в остатках на 1 января, с учётом корректировки сумм НДС.

Стоит отметить, что производство индейки в Беларуси с 2021 года выросло более чем в три раза.

[info_b]Индейка — это не только вкусное, но и полезное мясо. Она является отличным источником легкоусвояемого белка, необходимого для строительства мышц и тканей. Кроме того, она богата витаминами группы B, которые важны для нервной системы и обмена веществ, а также цинком и селеном, поддерживающими иммунитет. По сравнению с курицей или свининой, индейка, особенно грудка без кожи, содержит меньше жира и калорий, что делает её отличным выбором для тех, кто следит за фигурой или придерживается диетического питания.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что правительству пригрозили отставкой, если оно не справится с одной из главных экономических задач — выработкой и реализацией формулы справедливого ценообразования.

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