МНС объявило "контрольные мероприятия" по всей Беларуси. Кому пригрозили "максимальной ответственностью"?

Опубликовано: 07.11.2024 10:48 , Обновлено: 07.11.2024

В министерстве по налогам и сборам Беларуси (МНС) сообщили, что начали по всей стране "контрольные мероприятия". Там уточнили, что длиться они будут до конца 2024 года.

Речь идёт о контроле за белорусскими магазинами и другими видами бизнеса, где принимают наличные от белорусов.

В МНС предупредили, что будут проверять правильное использование платежных терминалов, маркировки товаров контрольными знаками и другое. Особое внимание пообещали уделить магазинам.

“Обращаем внимание на то, что при ведении административных процессов в отношении субъектов хозяйствования, допустивших нарушения законодательства, будут учитываться принятые ими меры по замене кассового оборудования”, - сообщили в МНС.

В ведомстве пригрозили “максимальной ответственностью” тем, кто “не принял надлежащие меры по замене кассового оборудования”.

Ранее Telegraf.news писал, что правительство Беларуси подготовило законопроект “О республиканском бюджете на 2025 год”. Планируется, что его расходы составят 50,295 млрд рублей, исходя из прогнозируемого объема доходов в сумме 45,835 млрд. Посмотрели, на какие суммы Совмин предложил собрать с белорусов штрафов и налогов в 2025-м.

Правительство предложило собрать с белорусов больше штрафов и налогов в 2025 году. На сколько?