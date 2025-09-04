МНС назвала условие, когда белорусам при заказе услуги лучше заключать договор. А если исполнитель откажется?

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Опубликовано: 04.09.2025 08:45 , Обновлено: 04.09.2025

Сотрудники Управления оперативных мероприятий по Минску инспекции МНС поделились полезными советами, которые пригодятся при заказе услуг и товаров у самозанятых белорусов. Налоговые инспекторы рассказали, когда белорусам лучше заключить договор с самозанятым мастером и вправе ли мастер от такого договора отказаться.

Необходимость разобраться в нюансах заказа услуг и товаров у самозанятых мастеров обусловлена тем, что сегодня на таких условиях работают в самых разных сферах экономики. В перечне видов деятельности, официально разрешенных для самостоятельной профессиональной и ремесленной деятельности в Беларуси уже 83 вида услуг, в том числе, предполагающие выполнение достаточно дорогостоящих работ. В качестве примера инспекторы упомянули кладку камина или печей, которые обходятся белорусам в хорошую “копеечку”.

Чтобы обезопасить себя и свои деньги, инспекторы рекомендовали предложить самозанятому мастеру заключить договор - в простой письменной форме. Согласно действующему в Беларуси Гражданскому кодексу (подпункт 2 части 1 статьи 162 ГК), сделки граждан между собой на сумму, превышающую как минимум в десять раз базовую величину (на сегодняшний день это 420 рублей), должны совершаться в простой письменной форме.

Впрочем, представители МНС подчеркнули, что плательщики налога на профессиональный доход имеют полное право отказаться от заключения письменного гражданско-правового договора - закон позволяет им работать и без подписания такого документа. То есть такой договор - это лишь право, но не обязанность самозанятого мастера.

Есть и ещё один важный нюанс при заказе услуг у самозанятых, на который обратили внимание в Управлении оперативных мероприятий по Минску инспекции МНС. Самозанятые граждане, которые платят налог на профессиональный доход, обязан использовать в работе специальное мобильное приложение и сформировать для заказчика чек на полную сумму оказанной вам услуги, а вот плательщик единого налога выдавать вам чек не обязан. Поэтому, заказывая дорогостоящую услугу у самозанятого мастера, есть смысл уточнить, по какой схеме налогообложения он работает.

Таким образом, при заказе услуг у самозанятых для покупателей можно выделить две разные стратегии, которые помогут в случае конфликта защитить интересы покупателя:

При заказе у плательщика налога на профессиональный доход инспекторы рекомендовали требовать чек на полную сумму, а при большой сумме сделки - предлагать заключить письменный договор.

“В принципе, у добросовестного исполнителя не должно быть причин для отказа. Ну а если откажется, то у вас будет надёжное доказательство – чек мобильного приложения”, - пояснили в МНС.

При заказе у плательщика единого налога , когда сумма превышает 10 базовых, инспекторы “настоятельно рекомендовали” заключать письменный договор.

“Помните, что в данном случае это единственное надёжное доказательство ваших правоотношений с исполнителем”, - подчеркнули в инспекции.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в прошлом месяце Управление оперативных мероприятий Инспекции МНС по Минску опубликовало обращение к самим плательщикам налога на профессиональный доход, в котором дало «добрый совет, чтобы не стать невольными гостями нашего управления». В ведомстве рассказали о нарушениях и их последствиях.

Налоговая дала «добрый совет» самозанятым белорусам и предупредила, за кем следит «особенно пристально»