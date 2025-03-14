МНС Беларуси выпустило настолку, предложив детям побыть налоговым инспектором и пополнить госбюджет

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Опубликовано: 14.03.2025 10:36 , Обновлено: 14.03.2025

Информационно-издательский центр по налогам и сборам выпустил первую настольную игру под названием «Мир налогового периода», это проект белорусского Министерства по налогам и сборам (МНС). Директор центра Алексей Смильгин на XXXII международной книжной выставке-ярмарке рассказал, что за игра.

По словам начальника инспекции МНС по Минску Ольги Тарасевич, “красочными и увлекательными” настольными играми, а также книгами министерство “пытается заинтересовать молодое поколение” экономикой и налогообложением. Она считает, что настолка “вызовет интерес среди молодежи”.

Фото: nalog.gov.by

По мнению директора Информационно-издательского центра по налогам и сборам Смильгина, эта игра поможет “еще больше вовлечь ребят в тему налоговых взаимоотношений”, показав на практике работу налоговых органов. “Ведь именно в роли налогового инспектора нашим юным гражданам предлагается поучаствовать в игре «Мир налогового периода», цель которой – за один налоговый период пополнить государственную казну достаточным количеством средств”, - [link href=“https://nalog.gov.by/news/30008/?sphrase_id=46432458” target=“_blank” rel=“noopener”] процитировали [/link] его на сайте МНС.

Игра содержит анимированные картинки «А знаете ли Вы?». “В них «мультяшный» налоговый инспектор разъясняет (проговаривает голосом) особенности налогового законодательства. Например, кому и в каких случаях надо платить имущественный налог, налог за сдачу жилого помещения в аренду и многое другое”, - рассказал Смильгин.

Фото: nalog.gov.by

Посмотреть анимацию можно после сканирования QR-кода на игровой карточке. По словам директора центра, играть дети могут со своими друзьями или родителями. “Таким образом, знания получат не только детвора, но и их родители”, - пояснил он.

Пока выпустили лимитированную серию игры на 10 экземпляров, поэтому в магазинах новинку еще не купить. “Сейчас мы работаем над производством тиража, предназначенного для последующей реализации в розничной торговой сети”, - добавил Смильгин.

Ранее Telegraf.news писал, что начальник главного управления контроля реализации товаров и услуг МНС Лариса Шибко заявила, что в скором времени покупатели в белорусских магазинах начнут получать “более информативные чеки”. Это связано с заменой кассового оборудования, которое в настоящее время проводится в стране.

В налоговой пообещали белорусам «более информативные» чеки в магазинах. Когда?