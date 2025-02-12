МНС Беларуси пояснило, нужно ли блогерам отчитываться и подтверждать безвозмездность донатов

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Опубликовано: 12.02.2025 15:09 , Обновлено: 12.02.2025

Начальник главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам Андрей Ковалевский рассказал, нужно ли блогерам в Беларуси подтверждать безвозмездность донатов и отчитываться за них. Чиновник также пояснил, нужно ли их декларировать.

Ковалевский пояснил, что применять налог на профессиональный доход в отношении донатов белорусским блогерам не нужно, поскольку этот вид налога “априори предполагает какую-то профессиональную деятельность”.

«Перечень таких видов деятельности установлен постановлением правительства. И там такого вида деятельности, как получение подарков, не предусмотрено. Поэтому это немножко другое», - сообщил представитель МНС, добавив, что за донат блогерам всё же придётся “отчитываться”.

[info_b]Донаты - это денежное вознаграждение (подарок), которое люди отправляют исходя из собственного желания и побуждений, чтобы выразить свою поддержку или благодарность блогеру и не только.[/info_b]

Что касается того, нужно ли блогерам иметь какие-нибудь документы, подтверждающие, что получаемые ими донаты - это действительно безвозмездные переводы от других физлиц, Ковалевский заявил, что в ведомстве исходят из того, что «плательщик добросовестный и самостоятельно декларирует доходы».

По его словам, блогера и его историю всегда можно отследить, просто открыв его канал и посмотрев, за что «он предлагает ему переводить денежные средства».

При этом представитель МНС сообщил, что в ведомстве понимают, что в интернете никаких договоров о дарении не заключается, и исходят из принципа, что «плательщики добросовестные, понимают, что всегда можно перепроверить».

«Если человек понимает, что это именно подарки, он и декларирует их в качестве подарков с учетом льготы», - пояснил Ковалевский.

Ранее Telegraf.news сообщал, что МНС анонсировало «точечные» проверки и предупредило, к кому из белорусов в первую очередь возникнут вопросы. Речь идёт об их несоответствии расходов доходам.

МНС анонсировало «точечные» проверки. К кому из белорусов возникнут вопросы в первую очередь?