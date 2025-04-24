МНС Беларуси объявило о повышении цен на некоторые сигареты в мае. На сколько и у какого производителя новая марка?

Опубликовано: 24.04.2025 13:15 , Обновлено: 24.04.2025

Министерство по налогам и сборам (МНС) Беларуси рассказало о повышении цен на три марки сигарет в мае. Журналист Telegraf.news посмотрел, на сколько вырастет их стоимость и какой производитель решил выпускать новые сигареты.

По информации МНС, в мае подорожают эти сигареты ООО “Табак-инвест”:

“Корона слим” - 4,15 рубля (в апреле - 4,05, +10 копеек или +2,47%),

“Корона стиль” и “Корона элит” - 3,85 рубля (в апреле - 3,75, +10 копеек или +2,67%).

[info_b]Цены на остальные сигареты, в том числе других производителей, не изменились. Со стоимостью можно ознакомиться на [link href=“https://nalog.gov.by/actual/cigarettes/max-prices/” target=“_blank” rel=“noopener”] сайте [/link] МНС. [/info_b]

А в перечне продукции предприятия “АЛИДИ-Вест” появилась новая марка сигарет - Dunhill Compact Silver (цена пачки в мае - 7,4 рубля).

Ранее Telegraf.news писал, что Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси подняло предельные минимальные цены на алкогольную продукцию. Журналисты Telegraf.news посчитали, на сколько вырастут цены на разные виды алкоголя, а также узнали, чем ведомство аргументировало необходимость повышения цен.

В МАРТ подняли цены на алкоголь в Беларуси на 4,7%. Как объяснили?