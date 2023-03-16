МНС рекомендовало сменить все кассы в белорусских магазинах. Зачем?

Опубликовано: 16.03.2023 09:28 , Обновлено: 16.03.2023

Во всех белорусских торговых объектах в ближайшем времени должны обновить кассовое оборудование. Для чего это нужно и в какие сроки нужно уложиться юридическим лицам – объяснили в Министерстве по налогам и сборам.

“Кассовое оборудование, используемое в настоящее время субъектами хозяйствования, не соответствует требованиям, определенным в постановлении № 29/99 и в постановлении № 10”, - пояснили в МНС.

Речь идет о кассовых суммирующих аппаратах, в том числе совмещенных с таксометрами, и билетопечатающих машинах. Требования к этому оборудованию были изменены постановлением Совета министров. В соответствии с этим документом, с 1 июля 2025 года все юридические лица в стране обязаны использовать кассовые аппараты, соответствующие новым требованиям МНС и Госстандарта.

Доработку кассовых аппаратов, чтобы они соответствовали новым нормативам, а также разработку новых моделей кассового оборудования их производителями в МНС требуют завершить к 1 декабря 2023 года.

Особое внимание в министерстве обратили на необходимость обновления кассового оборудования “субъектами хозяйствования, осуществляющими реализацию товаров, подлежащих маркировке средствами идентификации и унифицированными контрольными знаками”.