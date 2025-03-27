МНС Беларуси изменило форму налоговой декларации на 2025 год. Но не для всех

Опубликовано: 27.03.2025 14:41 , Обновлено: 27.03.2025

В Министерстве по налогам и сборам (МНС) Беларуси 27 марта напомнили об изменении формы налоговой декларации на 2025 год. Это касается только индивидуальных предпринимателей - плательщиков подоходного налога с физических лиц.

Так, согласно постановлению МНС от 31.01.2025 № 4, изменения внесли в форму налоговой декларации (расчета) по подоходному налогу с физических лиц индивидуального предпринимателя (нотариуса, осуществляющего нотариальную деятельность в нотариальном бюро).

Основные нововведения:

На титульном листе декларации форму дополнили признаком представления налоговой декларации (расчета) – «В связи с созданием индивидуальным предпринимателем коммерческой организации, учреждаемой одним лицом».

В связи с корректировкой условий применения ставки подоходного налога с физических лиц в размере 30%, форму дополнили признаком применения в текущем налоговом периоде повышенной ставки – «В текущем налоговом периоде применяется ставка 30 % (пометить Х)». Указанный признак в налоговой декларации проставляется ИП, получающими доходы в 2025 году от осуществления предпринимательской деятельности в 2024 году (при условии, что в 2024 году доходы превысили 500 000 белорусских рублей).

Раздел II налоговой декларации изложили в новой редакции.

В МНС добавили, что эти изменения также внесли в порядок заполнения этой налоговой декларации.

Декларацию (расчет) по новой форме нужно предоставлять начиная с первого квартала 2025 года.

Ранее Telegraf.news писал, что в Министерстве по налогам и сборам (МНС) напомнили, что в этом году декларацию о доходах обязана подать еще одна категория белорусов. Сделать это необходимо до 31 марта включительно.

В МНС назвали, кого из белорусов обязали в 2025 году подать декларацию до 31 марта