Минздрав поднял на 5% лимит медико-социальной помощи на дому. Сколько разрешил тратить в месяц на одного белоруса?

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Опубликовано: 18.02.2025 08:26 , Обновлено: 18.02.2025

Министерство здравоохранения утвердило новые предельные суммы расходов при реализации так называемого "государственного социального заказа в области здравоохранения". Лимиты по сравнению с прошлый годом увеличили в среднем на 5%. Журналисты Telegraf.news посмотрели, в какую сумму теперь должны будут вписываться органы, оказывающие медико-социальную помощь белорусам на дому. оказании и участии в оказании медицинской помощи в рамках государственного социального заказа в 2025 году.

По государственным социальным заказом в Минздраве понимают медико-социальную помощь, которую белорусам с резко выраженным ограничением способности к самообслуживанию или самостоятельному передвижению или с серьёзными психическими расстройствами соцслужбы оказывают не в больнице или поликлинике, а на дому. Объём оказываемой таким гражданам ежемесячной помощи чётко регламентирован и должен вписываться в определённую сумму, которую пересматривают ежегодно.

В этом году, согласно постановлению Минздрава №4 от 20 января, официально опубликованному 18 февраля на Национальном правовом интернет-портале, эта сумма увеличена в среднем на 5%. Сама сумма зависит от категории функционального расстройства, из-за которого человек нуждается в помощи.

Так, оказывая человеку медико-социальную помощь по месту жительства или месту пребывания, соцслужбы в этом году должны ежемесячно вписываться в следующие лимит:

590 рублей (было 562 рубля, то есть +28 рублей) - при оказании помощи гражданам с резко выраженным (функциональный класс 4) ограничением способности к самообслуживанию, самостоятельному передвижению или ориентации;

351 рубль (было 338 рублей, то есть +13 рублей) - при помощи гражданам с выраженным (функциональный класс 3) снижением трёх и более категорий жизнедеятельности, приводящих к синдрому социальной компенсации;

482 рубля (было 459 рублей, то есть +23 рубля) - при помощи гражданам с психическими расстройствами и расстройствами поведения, которые привели к выраженному (функциональный класс 3) или резко выраженному (функциональный класс 4) ограничению способности контролировать свое поведение.

Отметим, что в соответствии с постановлением Совета министров №236 от 22 апреля 2021 года, государственный социальный заказ в области здравоохранения финансируется за счет субсидий из средств местных бюджетов. Заниматься выполнение госзаказа (на конкурсной основе) могут:

индивидуальные предприниматели, осуществляющие медицинскую деятельность;

негосударственные организации здравоохранения;

негосударственные некоммерческие организации.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в феврале этого года Министерство здравоохранения Белаурси подняло профессиональные надбавки к зарплатам медицинским работникам со средним специальным медицинским образованием. Ведомственным постановлением №18 от 7 февраля предусмотрено их поэтапное повышение в течение этого года: надбавки пообещали повысить 1 марта, 1 сентября и 1 декабря.

Минздрав Беларуси поднял надбавки к зарплатам среднему медперсоналу