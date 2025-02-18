Минздрав поднял на 5% лимит медико-социальной помощи на дому. Сколько разрешил тратить в месяц на одного белоруса?
Министерство здравоохранения утвердило новые предельные суммы расходов при реализации так называемого "государственного социального заказа в области здравоохранения". Лимиты по сравнению с прошлый годом увеличили в среднем на 5%. Журналисты Telegraf.news посмотрели, в какую сумму теперь должны будут вписываться органы, оказывающие медико-социальную помощь белорусам на дому. оказании и участии в оказании медицинской помощи в рамках государственного социального заказа в 2025 году.
По государственным социальным заказом в Минздраве понимают медико-социальную помощь, которую белорусам с резко выраженным ограничением способности к самообслуживанию или самостоятельному передвижению или с серьёзными психическими расстройствами соцслужбы оказывают не в больнице или поликлинике, а на дому. Объём оказываемой таким гражданам ежемесячной помощи чётко регламентирован и должен вписываться в определённую сумму, которую пересматривают ежегодно.
В этом году, согласно постановлению Минздрава №4 от 20 января, официально опубликованному 18 февраля на Национальном правовом интернет-портале, эта сумма увеличена в среднем на 5%. Сама сумма зависит от категории функционального расстройства, из-за которого человек нуждается в помощи.
Так, оказывая человеку медико-социальную помощь по месту жительства или месту пребывания, соцслужбы в этом году должны ежемесячно вписываться в следующие лимит:
- 590 рублей (было 562 рубля, то есть +28 рублей) - при оказании помощи гражданам с резко выраженным (функциональный класс 4) ограничением способности к самообслуживанию, самостоятельному передвижению или ориентации;
- 351 рубль (было 338 рублей, то есть +13 рублей) - при помощи гражданам с выраженным (функциональный класс 3) снижением трёх и более категорий жизнедеятельности, приводящих к синдрому социальной компенсации;
- 482 рубля (было 459 рублей, то есть +23 рубля) - при помощи гражданам с психическими расстройствами и расстройствами поведения, которые привели к выраженному (функциональный класс 3) или резко выраженному (функциональный класс 4) ограничению способности контролировать свое поведение.
Отметим, что в соответствии с постановлением Совета министров №236 от 22 апреля 2021 года, государственный социальный заказ в области здравоохранения финансируется за счет субсидий из средств местных бюджетов. Заниматься выполнение госзаказа (на конкурсной основе) могут:
- индивидуальные предприниматели, осуществляющие медицинскую деятельность;
- негосударственные организации здравоохранения;
- негосударственные некоммерческие организации.
Ранее Telegraf.news рассказал, что в феврале этого года Министерство здравоохранения Белаурси подняло профессиональные надбавки к зарплатам медицинским работникам со средним специальным медицинским образованием. Ведомственным постановлением №18 от 7 февраля предусмотрено их поэтапное повышение в течение этого года: надбавки пообещали повысить 1 марта, 1 сентября и 1 декабря.
Минздрав Беларуси поднял надбавки к зарплатам среднему медперсоналу