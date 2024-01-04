Минздрав определил, сколько белорусских лекарств должно быть в частных аптеках. А что с ценами?
В Министерстве здравоохранения прошло совещание с представителями двух десятков крупнейших аптечных сетей Беларуси, сообщило медицинское ведомство. Обсудили рост индекса цен на лекарственные препараты и обозначили, какая доля от их общего количества должна быть отечественного производства.
На совещании обозначили, что в аптечных сетях негосударственной формы собственности должна быть увеличена доля отечественных лекпрепаратов до 40%, пояснили в Минздраве. При этом указали, что доля отечественных лекпрепаратов, проданных через систему государственных аптек «Фармация», уже превысила 50%.
Также в ведомстве сообщили, что за 11 месяцев прошлого года инфляция в лекарственном сегменте составила 3,4%. И отметили, что «Минздрав и другие заинтересованные ведомства продолжат контролировать цены на лекпрепараты». Речь идет о таких категориях, как:
- ввозимые импортные препараты,
- формирование цен поставщиков,
- формирование цен в аптеках.
Ранее Телеграф писал, что министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов рассказал, какая ситуация сложилась в аптеках с белорусскими лекарствами, насколько они подорожали и с чем предстоит «жесткая» борьба.
«Будем жестко бороться» – Глава МАРТ Богданов пообещал «навести порядок» в белорусских аптеках. Что произошло?