Минздрав Беларуси утвердил новые максимальные тарифы на платные лабораторные анализы

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Опубликовано: 05.03.2025 09:17 , Обновлено: 05.03.2025

Министерство здравоохранения Беларуси утвердило новые предельные максимальные тарифы на платные медицинские услуги по лабораторной диагностике. Журналисты Telegraf.news изучили свежее ведомственное постановление и узнали, что нового внедрили в ценообразовании в сфере платной медицины.

Новые о предельные максимальные тарифы на платные медицинские услуги по лабораторной диагностике закреплены в постановлении Минздрава №14, которое было официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале 5 марта.

Резкого повышения или понижения цен на медицинские манипуляции и лабораторные исследования не произошло, однако одно существенное отличие документа от предыдущих постановлений всё же нашлось.

Теперь ведомство прописало только цены на единичную манипуляцию (например, забор крови, обработка биологического материала или приготовление препарата) или конкретное лабораторное исследование. Раньше же в дополнение к этим тарифам были отдельно прописаны тарифы на каждое последующее аналогичное действие лаборанта или исследование и они, как правило, были ниже, чем первичные исследования и манипуляции.

[info_b]Ознакомиться с новыми тарифами, утверждёнными Минздравом, можно по ссылке. Подчеркнём, что тариф не является той ценой, которую придётся заплатить клиенту за конкретный лабораторный анализ, поскольку итоговую стоимость платной услуги составляет сумма нескольких лабораторных манипуляций, услуг самого медика, стоимости расходных материалов., а также отдельных административных процедур.[/info_b]

Само постановление Минздрава с новыми предельными тарифами вступит в силу через три месяца после официального опубликования, то есть в июне этого года.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в декабре прошлого года Министерство здравоохранения Беларуси утвердило новые нормы времени, а также расхода материалов для врачей-специалистов, оказывающих платные консультации. Теперь время, выделяемое на консультацию, будет зависеть от наличия у врача ученой степени или звания.

От 25 до 60 минут. Минздрав утвердил новые временные рамки для платных приёмов врачей-специалистов