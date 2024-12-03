Минздрав Беларуси пояснил, введут ли максимальные тарифы на консультации врачей и в госмедцентрах

Опубликовано: 03.12.2024 15:45 , Обновлено: 03.12.2024

Министерство здравоохранения объяснило, коснётся ли новое постановление, определяющее предельные максимальные тарифы на платные приёмы и консультации врачей-специалистов, и государственные учреждения. В ведомстве также объяснили причину, по которой решили перейти к госрегулированию цен в медицине.

Согласно официальному комментарию Минздрава, в постановлении речь идёт обо всех медицинских услугах, которые оказывают юридические лица независимо от формы собственности и подчиненности. То есть коснётся нововведение по тарифам как частные медцентры, так и государственные больницы и поликлиники. Не обойдёт стороной постановление и индивидуальных предпринимателей - их услуги также подпадают под действие постановления.

В ведомстве пояснили, что на такой шаг решили пойти из-за того, что до сих пор цены на такие медицинские услуги государством не регулировались. Именно из-за этого, по мнению Минздрава, на рынке наблюдался “значительный разброс уровня тарифов” на одни и те же услуги.

“Введение ценового регулирования и ограничения тарифов позволит ликвидировать случаи формирования тарифов со сверхдоходами и установить экономически обоснованные тарифы”, - полагают в профильном ведомстве.

Ранее Telegraf.news рассказал, что предельные тарифы на первичный и вторичный приём и консультации специалиста будут будут зависеть от его квалификационной категории, наличия ученой степени или звания, либо академического ученого звания. Само госрегулирование в этой сфере заработает с 1 февраля 2025 года.

От 35 до 85 рублей. Минздрав установил максимальные тарифы на консультации врачей-специалистов