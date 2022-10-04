Минздрав Беларуси поднял отпускные цены на лекарства. Список

Опубликовано: 04.10.2022 13:00 , Обновлено: 04.10.2022

Министерство здравоохранения Беларуси выпустило постановление, в котором увеличило предельные максимальные отпускные цены на некоторые медицинские препарата. После этого лекарства в аптеках также могут подорожать.

В основном увеличение предельных отпускных цен касается лекарств, которые производят на «Белмедпрепаратах», Борисовском и Несвижском заводах медпрепаратов, Бобруйского завода биотехнологий, компаний «Фармтехнология» и «Ферейн».

Так, теперь Минздрав повысил предельные цены на:

Лоперамид (Борисов) капсулы — с 56 до 68 копеек;

Лоратадин (Борисов) сироп — с 1,87 до 3,40 рубля;

Фолиевая кислота (Борисов) — с 0,25 до 0,58 рубля;

Амикацин («Ферейн») — с 6,12 до 8,08 рубля;

Аминофиллин (Борисов) таблетки — с 0,51 до 0,64 рубля;

Аминофиллин (Борисов) раствор — с 2,09 до 2,47 рубля;

Этанол 70% для наружного применения (Бобруйск), 1 литр — с 3,07 до 3,62 рубля;

Амикацин («Ферейн») — с 6,12 до 8,08 рубля;

Гидрокарбонат натрия для инфузий (Несвиж), раствор 84 мг/мл в бутылках 100 мл — с 1 до 1,28 рубля;

Гидроксиэтилкрахмал для инфузий (Несвиж), раствор 100 мг/мл в бутылке объемом 200 мл — с 7,49 до 10,33 рубля;

Морфин («Белмедпрепараты»), раствор 10 мг/мл в ампулах — с 4,51 до 5,18 рубля;

Галоперидол («Ферейн») — с 3,67 до 4,06 рубля;

Пирантел («Фармтехнология») суспензия — с 2,62 до 4,02 рубля;

Фентанил («Белмедпрепараты») в ампулах — с 4,50 до 5,55 рубля;

Полный список можно посмотреть по ссылке.

[info_b]Подчеркнем, что речь идет об предельных отпускных ценах производителя. Но из-за их повышения розничные цены в аптеках также могут поднять. [/info_b]

Ранее Телеграф писал, что в Министерстве здравоохранения Беларуси 3 октября сообщили, что вернули лицензии на медицинскую деятельность двум клиникам — «Нордин» и «Три дантиста плюс». Но решили приостановить работу другого медучреждения.

Минздрав разрешил «Нордину» возобновить работу. Но решил прикрыть другую клинику