Минздрав разрешил «Нордину» возобновить работу. Но решил прикрыть другую клинику

Опубликовано: 03.10.2022 12:41 , Обновлено: 03.10.2022

В Министерстве здравоохранения Беларуси 3 октября сообщили, что вернули лицензии на медицинскую деятельность двум клиникам — «Нордин» и «Три дантиста плюс». Но решили приостановить работу другого медучреждения.

Как сообщили в ведомстве, ООО «Медицинский центр «Нордин» и в ООО «Три Дантиста Плюс» устранили «выявленные нарушения», поэтому комиссия разрешила им возобновить действие лицензий на медицинскую деятельность.

В то же время в министерстве сообщили, что с 14 октября приостанавливают действие лицензий на меддеятельность стоматологии «Элитон плюс».

Причиной там назвали «грубые нарушения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и лицензировании». А именно:

нарушения санитарно-эпидемиологических требований, санитарных норм и правил;

отсутствие договоров на техническое обслуживание и ремонт медицинской техники;

отсутствие медицинской документации, наличие и ведение которой требуются для выполнения работ и (или) оказания услуг, составляющих лицензируемую деятельность;

непредставление в Министерство здравоохранения в течение месяца со дня назначения документов о назначении на должности медицинских работников иных работников вместо заявленных при получении лицензии.

Напомним, о приостановке лицензий «Нордина» и «Три Дантиста Плюс» стало известно в августе. Тогда в Минздраве заявили о нарушениях, которые «могут повлечь причинение вреда государственным или общественным интересам, жизни, здоровью, правам и законным интересам граждан или создать угрозу причинения такого вреда».

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Ранее в ведомстве объявили об аналогичном решении в отношении «Клиники А1» и «ЛОДЭ», также из-за выявленных нарушений.

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