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Минус 52,9 млн долларов за июнь. Нацбанк Беларуси второй месяц подряд зафиксировал снижение ЗВР

Минус 52,9 млн долларов за июнь. Нацбанк Беларуси второй месяц подряд зафиксировал снижение ЗВР
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В Национальном банке сообщили, что международные резервные активы Беларуси падают второй месяц подряд. По состоянию на 1 июля золотовалютные фонды страны составили 8,3585 миллиардов долларов, что на 52,9 миллиона меньше, чем в мае текущего года.

Таким образом, снижение объёма золотовалютных резервов Беларуси наблюдается уже на протяжении двух месяцев – за май они сократились на 30,1 миллионов долларов. Вместе с этим в Нацбанке подчеркнули, что до этого три месяца подряд показатели, наоборот, неизменно росли.

Объём монетарного золота в резервах Беларуси за июнь уменьшился на 23,4 миллиона долларов до 4,0508 миллиардов долларов, резервы в виде специальных прав заимствования сократились на 4,8 миллиона долларов и составили 1,3592 миллиард долларов. В иностранной валюте показатели упали на 24,7 миллиона долларов — теперь эта цифра составляет 2,9483 миллиарда долларов.

Напомним, согласно основным направлениям денежно-кредитной политики государства, объём международных резервных активов Беларуси на начало 2025 года должен составлять не менее 6 миллиардов долларов.

[info_b] Международные резервы — это совокупность наиболее ликвидных (то есть таких, которые можно использовать быстро) активов страны и золота. В их состав входят золотовалютные сбережения, государственные облигации, специальные права заимствования и так далее. ЗВР принято считать в долларах США — как наиболее стабильной и распространённой валюте.

Многие думают, что ЗВР — это средства, оставленные на “чёрный день” и предназначенные для ликвидации стихийных бедствий, поднятия пенсий и зарплат в стране. На самом деле это не так. Золотовалютные резервы в первую очередь — это гарантия платёжеспособности страны на международной арене. [/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что Национальный банк Беларуси выпустил в обращение золотые и серебряные монеты, которые имеют прямоугольную форму и выглядят как купюры по 30 рублей. Серию назвали “Беларускі рубель. 30 гадоў”.

Нацбанк Беларуси выпустил прямоугольные монеты в виде купюр по 30 рублей. Это как?

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