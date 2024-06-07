Минус 30,1 млн долларов. Нацбанк Беларуси впервые за три месяца зафиксировал снижение ЗВР

Опубликовано: 07.06.2024 10:25 , Обновлено: 07.06.2024

Национальный банк Беларуси озвучил предварительные данные о золотовалютных резервах (ЗВР) в мае 2024 года. На протяжении трёх месяцев подряд этот макроэкономический показатель неизменно рос, однако в прошлом месяце впервые наблюдалась обратная ситуация: за месяц объём ЗВР сократился сразу на 30,1 млн долларов.

Согласно обновлённым данным Нацбанка, по состоянию на 1 июня 2024 года объём ЗВР Беларуси составил 8,41 млрд долларов, тогда как месяцем ранее составлял более 8,44 млрд долларов. При этом, если сравнивать с уровнем ЗВР на начало года, то общий объём золотовалютных резервов страны всё же вырос - на 284 млн долларов.

За счёт сохранения роста цен на золото на мировых рынках Беларуси удалось сохранить наметившуюся в прошлые месяцы тенденции к увеличению объёмов монетарного золота: за май этот показатель в структуре ЗВР также вырос - на 70,4 млн долларов до 4,074 млрд долларов в эквиваленте.

Судя по официальным данным Нацбанка, “подкачали” в мае резервные активы Беларуси в иностранной валюте - их объём снизился сразу на 97,7 млн долларов.

Ранее Telegraf.news рассказывал, чем в мае этого гожа экономисты Евразийского банка развития объясняли рост золотовалютных резервов Беларуси, который фиксировался в течение трёх месяцев подряд.

Плюс $89 млн долларов за апрель. Эксперты ЕАБР объяснили, почему ЗВР Беларуси растут третий месяц подряд