Минус 20%. Минлесхоз снизил цены на топливные пеллеты для белорусов
Министерство лесного хозяйства снизило фиксированные розничные цены, по которым его подведомственные организации могут продавать топливные пеллеты населению. Стоимость тонны этого вида топлива упала сразу на 20%.
Новые фиксированные розничные цены для населения прописали в министерском постановлении №46, которое 15 января было официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
Так, с 16 января, когда постановление официально вступит в силу, стоимость тонны топливных пеллет на предприятиях Минлесхоза для белорусов составит:
- 200 рублей (вместо прежних 240 рублей) при продаже со склада изготовителя,
- 235 рублей (вместо прежних 282 рублей) при продаже со склада продавца.
[info_b]Отметим, что данные цены не распространяются на древесные топливные гранулы в пределах норм отпуска, определенных постановлением Совета министров №1028 «Об обеспечении населения твердыми видами топлива» от 9 ноября 2012 года. Для них по-прежнему действуют фиксированные розничные цены, установленные областными исполнительными комитетами и Минским городским исполкомом.[/info_b]
Ранее Telegraf.news рассказал, что Совет министров Беларуси включил древесные топливные гранулы в перечень твердых видов топлива, которыми обеспечивается население по фиксированным ценам, летом прошлого года. Тогда же была установлена предельная норма отпуска гранул по фиксированным ценам — не более двух тонн на одно домохозяйство в календарном году.