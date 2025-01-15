Минус 20%. Минлесхоз снизил цены на топливные пеллеты для белорусов

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Опубликовано: 15.01.2025 08:31 , Обновлено: 15.01.2025

Министерство лесного хозяйства снизило фиксированные розничные цены, по которым его подведомственные организации могут продавать топливные пеллеты населению. Стоимость тонны этого вида топлива упала сразу на 20%.

Новые фиксированные розничные цены для населения прописали в министерском постановлении №46, которое 15 января было официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Так, с 16 января, когда постановление официально вступит в силу, стоимость тонны топливных пеллет на предприятиях Минлесхоза для белорусов составит:

200 рублей (вместо прежних 240 рублей) при продаже со склада изготовителя,

235 рублей (вместо прежних 282 рублей) при продаже со склада продавца.

[info_b]Отметим, что данные цены не распространяются на древесные топливные гранулы в пределах норм отпуска, определенных постановлением Совета министров №1028 «Об обеспечении населения твердыми видами топлива» от 9 ноября 2012 года. Для них по-прежнему действуют фиксированные розничные цены, установленные областными исполнительными комитетами и Минским городским исполкомом.[/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказал, что Совет министров Беларуси включил древесные топливные гранулы в перечень твердых видов топлива, которыми обеспечивается население по фиксированным ценам, летом прошлого года. Тогда же была установлена предельная норма отпуска гранул по фиксированным ценам — не более двух тонн на одно домохозяйство в календарном году.

Совмин зафиксировал цены на древесные гранулы для белорусов