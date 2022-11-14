Минтруда разрешило белорусам в 2023 году работать на 26 часов меньше

Опубликовано: 14.11.2022 10:59 , Обновлено: 14.11.2022

Министерство труда опубликовало расчетные нормы рабочего времени. Оказалось, что в 2023 году белорусы смогут отработать при пятидневной рабочей недел 2011 часов, что на 26 часов меньше, чем в этом году (2037).

Соответственно, при шестидневной рабочей неделе в 2023 году беллрусам полагается 2014 рабочих часов, вместо 2038 в этом.

На 2023 год расчетная норма рабочего времени установлена постановлением министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 2 ноября 2022 г. № 67, которая при полной норме его продолжительности составляет для:

При этом расчетная норма рабочего времени на 2023 год установлена исходя из полной нормы продолжительности рабочего времени 40 часов в неделю (статья 112 Трудового кодекса).

Ранее Телеграф сообщил, что Совет министров Беларуси 1 ноября принял постановление о графике рабочих и выходных дней , а также переносов в 2023 году.

Правительство определило график выходных и переносов в Беларуси в 2023 году